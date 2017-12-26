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Начался обмен пленными между ЛНР, ДНР и Киевом в Донбассе
27.12.2017 15:05 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 27 дек — Sputnik. Самый масштабный за время конфликта обмен пленными между самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками и Киевом стартовал в Донбассе, сообщил журналистам представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
© Sputnik/ Кирилл Каллиников
Автобусы с пленными уже въехали на подконтрольную Киеву территорию. Как ранее стало известно, столица Украины намерена передать 306 человек в обмен на 74 граждан, которые находятся в ДНР и ЛНР.
За процедурой обмена пленными, которая началась на нейтральной территории между подконтрольным Киеву населенным пунктом Майорск и донецкой Горловкой. За процессом наблюдает представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и Международного комитета Красного Креста.
Ране вице-спикер Верховной рады Украины, представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу Ирина Геращенко сообщила, что сверка списков для обмена пленными завершена.
В минувший понедельник состоялась встреча предстоятеля Русской православной церкви патриарха Кирилла с руководителем ДНР Александром Захарченко, исполняющим обязанности главы ЛНР Леонидом Пасечником и лидером общественного движения "Украинский выбор — право народа", представителем Киева в гуманитарной подгруппе Виктором Медведчуком.
Во время встречи стороны договорились о том, что
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Процедура обмена пленными началась на нейтральной территории между подконтрольным Киеву населенным пунктом Майорск и донецкой Горловкой.
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