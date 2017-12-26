Начался обмен пленными между ЛНР, ДНР и Киевом в Донбассе

МИНСК, 27 дек — Sputnik. Самый масштабный за время конфликта обмен пленными между самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками и Киевом стартовал в Донбассе, сообщил журналистам представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

Автобусы с пленными уже въехали на подконтрольную Киеву территорию. Как ранее стало известно, столица Украины намерена передать 306 человек в обмен на 74 граждан, которые находятся в ДНР и ЛНР.

За процедурой обмена пленными, которая началась на нейтральной территории между подконтрольным Киеву населенным пунктом Майорск и донецкой Горловкой. За процессом наблюдает представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и Международного комитета Красного Креста.

Ране вице-спикер Верховной рады Украины, представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу Ирина Геращенко сообщила, что сверка списков для обмена пленными завершена.

В минувший понедельник состоялась встреча предстоятеля Русской православной церкви патриарха Кирилла с руководителем ДНР Александром Захарченко, исполняющим обязанности главы ЛНР Леонидом Пасечником и лидером общественного движения "Украинский выбор — право народа", представителем Киева в гуманитарной подгруппе Виктором Медведчуком.

Во время встречи стороны договорились о том, что обмен пленными в Донбассе состоится в среду, 27 декабря . Патриарх Кирилл заявил, что процесс согласования обмена пленными был непростым, и особо подчеркнул участие в этом процессе Украинской православной церкви в лице блаженнейшего митрополита Онуфрия.