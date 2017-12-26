ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Начался обмен пленными между ЛНР, ДНР и Киевом в Донбассе

27.12.2017 15:05 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 27 дек — Sputnik. Самый масштабный за время конфликта обмен пленными между самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками и Киевом стартовал в Донбассе, сообщил журналистам представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

Начался обмен пленными между ЛНР, ДНР и Киевом в Донбассе
© Sputnik/ Кирилл Каллиников
"74 на 306": обмен пленными в Донбассе намечен на 27 декабря

Автобусы с пленными уже въехали на подконтрольную Киеву территорию. Как ранее стало известно, столица Украины намерена передать 306 человек в обмен на 74 граждан, которые находятся в ДНР и ЛНР.

За процедурой обмена пленными, которая началась на нейтральной территории между подконтрольным Киеву населенным пунктом Майорск и донецкой Горловкой. За процессом наблюдает представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и Международного комитета Красного Креста.

Ране вице-спикер Верховной рады Украины, представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу Ирина Геращенко сообщила, что сверка списков для обмена пленными завершена.

В минувший понедельник состоялась встреча предстоятеля Русской православной церкви патриарха Кирилла с руководителем ДНР Александром Захарченко, исполняющим обязанности главы ЛНР Леонидом Пасечником и лидером общественного движения "Украинский выбор — право народа", представителем Киева в гуманитарной подгруппе Виктором Медведчуком.

Во время встречи стороны договорились о том, что обмен пленными в Донбассе состоится в среду, 27 декабря. Патриарх Кирилл заявил, что процесс согласования обмена пленными был непростым, и особо подчеркнул участие в этом процессе Украинской православной церкви в лице блаженнейшего митрополита Онуфрия.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 79
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Процедура обмена пленными началась на нейтральной территории между подконтрольным Киеву населенным пунктом Майорск и донецкой Горловкой.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
На Новый год в местах массовых гуляний в Минске сделают пропускной режим
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика