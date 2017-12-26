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По-дружески: о чем говорили принц Гарри и Обама
27.12.2017 15:19 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 27 дек – Sputnik. Лидеры стран должны прекратить мешать общественной дискуссии, сказал Барак Обама в интервью британскому принцу Гарри, которое вышло в эфир BBC в среду.
© AP/ The Obama Foundation
На минувшей неделе СМИ анонсировали интервью и рассказали, что спикерам удалось рассмешить друг друга. Гарри и Обама познакомились несколько лет назад во время "Игр непокоренных", спортивного соревнования, учрежденного самим принцем. Его цель – поддержать бывших военнослужащих, получивших инвалидность во время исполнения воинского долга.
Несмотря на веселый анонс интервью, во время которого Обама в шутку интересовался, следует ли ему говорить с британским акцентом, в беседе подняли серьезные темы.
В беседе с Гарри Обама предостерег пользователей соцсетей от их "безответственного использования" и распространения дезинформации. Обама полагает, что в будущем мы рискуем оказаться в ситуации, когда люди будут получать лишь те новости, которые укрепляют их в собственных взглядах и мнениях.
"Одна из опасностей интернета в том, что люди могут оказаться в полностью разных реальностях. Они могут оказаться в коконе информации, которая подкрепляет их текущие предубеждения", – сказал экс-президент и добавил, что пользователям нужно научиться использовать технологии таким образом, чтобы получать возможность видеть множество точек зрения.
Он полагает, что люди с общими взглядами посредством соцсетей должны сближаться и переходить к живой коммуникации. По словам Обамы, что та условная правда, которую люди получают в сети, слишком упрощена, и лишь встречаясь друг с другом они понимают, что человек куда сложнее.
"Важно, чтобы они выходили в оффлайн, встречались в пабе, на работе, в храмах, в окрестностях домов и узнавали друг друга", – сказал Обама.
Каково быть президентом?
"Это тяжелело, постоянная публичность имеет много неприятных сторон. Это во многом испытание", – сказал Обама, комментируя годы, проведенные на посту президента США.
Он отдельно поблагодарил свою семью и супругу Мишель за поддержку. Обама полагает, что тем, смог ли ты сделать на своем посту все, на что был способен, и сделал ли мир немного лучше, измеряются результаты работы. Своим главным достижением он считает программу здравоохранения Obamacare, которая дала доступ к базовым услугам медицины многим людям. Благодаря программе медстраховку получили 20 миллионов американцев, которые прежде ее не имели.
На действительность Обама смотрит позитивно и считает, что будь возможность у человека выбирать, в какой период времени родиться, стоит выбрать настоящее, так как мир никогда не был здоровее, богаче, образованнее, толерантнее и сложнее при меньшем уровне насилия.
Гарри доволен
Принц Гарри остался доволен беседой и сказал, что взять интервью у Обамы было довольно забавно, учитывая тот факт, что сам президент хотел проинтервьюировать представителя британской королевской семьи.
Принц считает, что в интервью его собеседник поднял много важных вопросов.
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Интервью британского принца Гарри с экс-президентом США вышло на BBC в среду днем.
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