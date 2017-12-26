В Бресте сконструировали котел, который можно топить сеном с белорусских болот

Биомасса — щепа, опилки, другие древесные отходы — альтернатива углю и газу. Такое топливо дешевое, возобновляемое и не вредит природе. Котлы, которые работают на щепе, сегодня обычное дело. Но есть еще один источник тепла, который в стране до сих пор не используется, — сено. 2,5 тонны могут заменить одну тысячу кубов газа. В Бресте в испытательном центре Головного специализированного конструкторского бюро по комплексу оборудования для микроклимата сконструировали котел, который работает на таком топливе. Первым поставщиком сена в топку стал республиканский биологический заказник «Споровский». 600 тонн болотной биомассы — сухой рогозы и осоки уже лежат в скирдах на берегу Споровского болота в ожидании коммунальщиков, пишет «СБ».





В Березовском районе заросшую кустарником и травой «дрыгву» научились возвращать в хозяйственный оборот благодаря проекту ПРООН «Клима-Ист», который длился 4 года и в ноябре финишировал.

Научный сотрудник Научно-практического центра по биоресурсам Национальной академии наук и координатор проекта Михаил Максименков показывает Споровское болото, которое раньше местные жители обкашивали косами, сейчас это делает трактор:

— Сельчане практически забросили его. Поднялись кустарники, выросли деревья. Еще десять лет назад ученые выступали за запрет любой хозяйственной деятельности на болотных массивах. Но без помощи человека, оказалось, не обойтись. Многие виды растений и животных требуют удаления лишней растительности.

Заказникам «Споровский» и «Званец» в Брестской области повезло потому, что здесь обитает вертлявая камышевка. Редкая певчая птичка исчезнет, если не принимать мер. Отчасти ради нее и, конечно же, ради спасения торфяников и сокращения выбросов углекислого газа по проекту «Клима-Ист» была закуплена специальная техника для вырубки и сбора тростника, травы и деревьев стоимостью 840 тысяч долларов. За четыре года в заказниках отработали свои технологические решения: кустарник — на щепу, тростник — на экспорт в Польшу. А сено куда?

Директор заказника «Споровский» Вадим Протасевич разъяснил, почему болотным сеном нельзя кормить скот:

— Косить траву можно, когда вывелись птенцы вертлявой камышевки. К этому времени трава теряет свои питательные качества и в корм не годится. На подстилку ее могут забрать по цене, которая не покроет даже затраты. Потому и появилось предложение сжигать траву в котлах. Направление интересное. Европа с такой биомассой работает. Только вопрос: как траву сжечь? Щепа сыпучая, а травяная биомасса — нет. Хотели сделать пеллеты, но это повышает стоимость топлива. Мы на пресс-подборщик установили дополнительные сегменты, трава измельчается до 10 сантиметров, получается почти сечка. Но, видимо, в котельной нужен будет дополнительный измельчитель…

В общем, на помощь экологам подоспели конструкторы. Директор по эксплуатации — начальник испытательного центра ОАО «ГСКБ» Руслан Завиженец и заведующий сектором расчетов Виталий Дубина показывают испытательный стенд с котлом на два мегаватта:

— Технология сжигания давно придумана — в котле с топкой кипящего слоя. Но котлов для топки сеном мы еще не производили. Почему в обычных слоевых топках нельзя сжечь сено? Из-за низкой температуры плавления золы происходит ошлакование решетки. Наша технология предусматривает размещение на воздухораспределительной решетке инертного материала — это кварцевый песок, который при подаче воздуха, предназначенного для горения топлива, приходит в ожиженное состояние. При сжигании в кипящем слое можно контролировать и регулировать температуру в той зоне, где происходит сгорание, тем самым предотвращая спекание золы.



Фото: «СБ»

— Сколько же от сена того тепла?

— Калорийность споровского сена выше, чем у опилок и щепы, которые сейчас в стране широко используются. При полном сгорании топлива массой один килограмм выделяется 3−3,5 тысячи килокалорий тепла.

— Не будет ли такое тепло «золотым» по стоимости?

— Конечно, возить сено как топливо за 300 километров неразумно, а сжигать в котельной местного ЖКХ выгодно. Стоимость одной гигакалории, полученной от сжигания сена, дешевле, чем от природного газа.

Замена газовых котлов на котлы, где используются местные виды топлива, — экономически эффективна

Ученый Михаил Максименков считает, что у сена как топлива будущее есть:

— В Беларуси почти 600 тысяч гектаров земель, которые раньше интенсивно использовались в сельском хозяйстве, а сегодня выведены из эксплуатации и зарастают. В среднем по 7 тысяч гектаров таких земель в каждом районе, а в некоторых — до 20 тысяч. На бумаге они зачастую числятся как естественные сенокосы, залуженные луга, но там давно стоят березовые рощи. Только на Споровском болоте можно ежегодно заготавливать достаточно биомассы, чтобы обеспечить тепловой энергией город с 25-тысячным населением — райцентр Березу, к примеру. А если обкашивать все 600 тысяч гектаров деградированных болотно-луговых экосистем и отправлять это сено в топку, можно экономить до 420 миллионов долларов в год, которые идут на природный газ.





Жизнь показала, что замена газовых котлов на котлы, где в качестве топлива используются местные виды топлива, — экономически эффективна. Однако для того чтобы топливом стало болотное сено, придется решить еще немало проблем. Дело новое, трудное, но первый шаг уже сделан.

В тему

В системе Министерства жилищно-коммунального хозяйства около 3 тысяч котельных используют местные виды топлива. Самый высокий процент их применения — в Витебской области и на Могилевщине. В Брестской области котельная на щепе в октябре запущена в Кобрине. Она обогревает 30 многоквартирных домов бывшего военного городка.

Кстати

Удаление кустарников и кошение травы на территории заказника «Споровский» оказало положительное влияние на популяцию 11 видов гнездящихся птиц и 31 вида охраняемых беспозвоночных. Плотность вертлявой камышевки на модельных участках заказника «Споровский» выросла в 1,5 раза, «Званце» — вдвое.