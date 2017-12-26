Лукашенко: я живу по принципу Карла Маркса

МИНСК, 27 дек – Sputnik. Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что живет по принципам, сформулированным немецким философом Карлом Марксом.



© Sputnik / Виктор Толочко Лукашенко назвал бизнесу три простых правила общения с государством

В среду 27 декабря белорусский лидер поприсутствовал на новогоднем празднике для студентов и учащихся, который прошел во Дворце Республики. Во время обращения к молодым людям глава государства констатировал, что в настоящее время они почти все подвергают, и признался, что сам живет по такому же принципу.

"И не я его придумал. Это идея Карла Маркса, он всегда завещал: подвергай все сомнению", – цитирует слова Лукашенко его пресс-служба.

Он также посоветовал студентам не воспринимать любую идею слету – ее нужно осмыслить и принять решение.

Лукашенко также отметил, что нынешнее поколение белорусов выросло в суверенной Беларуси и уже не застало тяжелый период жизни республики. "Хорошо, что вы граждане действительно суверенной, независимой страны, которую вам своими руками создавать", – сказал он.