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Лукашенко: я живу по принципу Карла Маркса

27.12.2017 15:51 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 27 дек – Sputnik. Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что живет по принципам, сформулированным немецким философом Карлом Марксом.

Лукашенко: я живу по принципу Карла Маркса
© Sputnik / Виктор Толочко
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В среду 27 декабря белорусский лидер поприсутствовал на новогоднем празднике для студентов и учащихся, который прошел во Дворце Республики. Во время обращения к молодым людям глава государства констатировал, что в настоящее время они почти все подвергают, и признался, что сам живет по такому же принципу.

"И не я его придумал. Это идея Карла Маркса, он всегда завещал: подвергай все сомнению", – цитирует слова Лукашенко его пресс-служба.

Он также посоветовал студентам не воспринимать любую идею слету – ее нужно осмыслить и принять решение.

Лукашенко также отметил, что нынешнее поколение белорусов выросло в суверенной Беларуси и уже не застало тяжелый период жизни республики. "Хорошо, что вы граждане действительно суверенной, независимой страны, которую вам своими руками создавать", – сказал он.

 
Теги: Минск
 
 
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Он также посоветовал студентам не воспринимать любую идею слету – ее нужно осмыслить и принять решение.

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