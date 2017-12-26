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МВД накануне Нового года переходит на усиленный вариант службы

27.12.2017 16:24 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 27 дек – Sputnik. Личный состав белорусской милиции накануне Нового года перейдет на усиленный вариант несения службы, сообщил журналистам в среду начальник управления охраны правопорядка МВД Беларуси Дмитрий Курьян.

МВД накануне Нового года переходит на усиленный вариант службы
© REUTERS/ Vasily Fedosenko
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В Беларуси на текущей неделе будут "длинные" новогодние выходные – с 30 декабря по 2 января.

"С 31 декабря по 2 января милиция будет нести службу в усиленном режиме", – сказал Курьян.

По его словам, в эти сутки в МВД, УВД, РУВД будут работать оперативно-ситуационные штабы.

Кроме того, в местах проведения праздничных гуляний будет организован пропускной режим, а накануне места проведения мероприятий обследуют саперы.

Про антитеррористические меры

Курьян также отметил, что при охране правопорядка во время праздничных дней белорусская милиция использует международный опыт.

"Проанализировав террористические акты, которые были совершены в ряде европейских стран, решено ограничить движение грузовых и крупногабаритных транспортных средств и принять меры по блокировке подъездов к территориям проведения массовых мероприятий", – подчеркнул начальник управления.

По его словам, будут усиленно охраняться объекты общественного питания и транспортной инфраструктуры, культурно-развлекательные заведения, гипермаркеты и торговые центры.

Про петарды

Касаясь вопросов использования и распространения пиротехники, представитель МВД отметил, что в этом сезоне выявлено более 360 фактов незаконной продажи петард и фейерверков.

"Уже изъято почти три миллиона единиц пиротехники", – сказал Курьян, уточнив, что уже составлено более 200 протоколов об административных правонарушениях.

Про ГАИ

В свою очередь старший инспектор по особым поручениям УГАИ МВД Станислав Соловей сообщил, что сотрудники ГАИ наряду с обеспечением безопасности в местах проведения массовых мероприятий будут тщательно следить за соблюдением ПДД и выявлять грубые нарушения в местностях, отдаленных от областных и районных центров.

По его словам, в выходные и праздничные на дорогах Беларуси в два раза увеличивается количество нетрезвых водителей, чем обычно.

В усиленном режиме в эти дни будут работать медики и спасатели.

 
Теги: Минск
 
 
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Кроме милиции в праздничные дни в усиленном режиме будут работать медики и спасатели.

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