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Спасенные белорусски медики встретились с Кадыровым

27.12.2017 16:24 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 27 дек — Sputnik. Спасенные из плена в Ливии белорусские медики Сергей Здот и Инна Бабуш встретились с главой ЧР Рамзаном Кадыровым, который принимал активное участие в спасении белорусов.

Спасенные белорусски медики встретились с Кадыровым
© Sputnik/
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В среду стало известно о том, что белорусские медики Сергей Здот и Инна Бабуш были спасены из Ливии, где их удерживали после завершения трудового контракта. Руководил операцией депутат Госдумы РФ Адам Делимханов, однако активное участие в ситуации принимал Кадыров и глава контактной группе по Ливии Лев Деньгов.

"Очень благодарен вам", — сказал Здот при встрече с Кадыровым в пятницу в Москве, пожал ему руку и тепло поприветствовал, а также добавил, что понимает: инструкции по данной ситуации давал именно глава Чечни.

Медики пожелали Кадырову счастья, мира, благополучия и здоровья.

"Самое главное — что вы на свободе, дома", — сказал Кадыров и поздравил спасенных белорусов с приближающимся Новым годом.

Глава Чечни добавил, что белорусы и россияне — братские народы, которые должны помогать друг другу и пообещал: врачам помогут и в дальнейшем попасть на родину — в Беларусь.

 
Теги: Минск
 
 
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Врачи поблагодарили руководителя Чеченской республики за свое спасение и пожелали счастья и здоровья

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