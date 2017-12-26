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Спасенные белорусски медики встретились с Кадыровым
27.12.2017 16:24 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 27 дек — Sputnik. Спасенные из плена в Ливии белорусские медики Сергей Здот и Инна Бабуш встретились с главой ЧР Рамзаном Кадыровым, который принимал активное участие в спасении белорусов.
В среду стало известно о том, что белорусские медики Сергей Здот и Инна Бабуш были
"Очень благодарен вам", — сказал Здот при встрече с Кадыровым в пятницу в Москве, пожал ему руку и тепло поприветствовал, а также добавил, что понимает: инструкции по данной ситуации давал именно глава Чечни.
Медики пожелали Кадырову счастья, мира, благополучия и здоровья.
"Самое главное — что вы на свободе, дома", — сказал Кадыров и поздравил спасенных белорусов с приближающимся Новым годом.
Глава Чечни добавил, что белорусы и россияне — братские народы, которые должны помогать друг другу и пообещал: врачам помогут и в дальнейшем попасть на родину — в Беларусь.
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