Спасенные белорусски медики встретились с Кадыровым

МИНСК, 27 дек — Sputnik. Спасенные из плена в Ливии белорусские медики Сергей Здот и Инна Бабуш встретились с главой ЧР Рамзаном Кадыровым, который принимал активное участие в спасении белорусов.

В среду стало известно о том, что белорусские медики Сергей Здот и Инна Бабуш были спасены из Ливии, где их удерживали после завершения трудового контракта . Руководил операцией депутат Госдумы РФ Адам Делимханов, однако активное участие в ситуации принимал Кадыров и глава контактной группе по Ливии Лев Деньгов.

"Очень благодарен вам", — сказал Здот при встрече с Кадыровым в пятницу в Москве, пожал ему руку и тепло поприветствовал, а также добавил, что понимает: инструкции по данной ситуации давал именно глава Чечни.

Медики пожелали Кадырову счастья, мира, благополучия и здоровья.

"Самое главное — что вы на свободе, дома", — сказал Кадыров и поздравил спасенных белорусов с приближающимся Новым годом.

Глава Чечни добавил, что белорусы и россияне — братские народы, которые должны помогать друг другу и пообещал: врачам помогут и в дальнейшем попасть на родину — в Беларусь.