Лукашенко о работе за границей: белорусов там никто не ждет

МИНСК, 27 дек – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко уверен, что белорусскую молодежь, которая желает работать за пределами республики, за границей никто не ждет и только один человек из миллиона сможет реализовать себя за рубежом как специалист.



© Sputnik/ Вяткин Владимир Лукашенко: я живу по принципу Карла Маркса

Глава государства в среду 27 декабря принял участие в новогоднем празднике для учащихся и студентов, которые достигли особых успехов в творчестве, учебе и спорте.

"Только здесь вы можете состояться в полном объеме как люди, потому что корни ваши зарыты здесь", – цитирует слова Лукашенко его пресс-служба.

Белорусский лидер отметил, что даже тем молодым людям, которые уехали учиться за границу, следует вернуться в Беларусь, чтобы "отдать долг земле".

"Там (за рубежом – Sputnik) нас никто не ждет. Там мы будем подручными, и из миллиона один человек, наш белорус, может там состояться как самостоятельная личность", – подчеркнул Лукашенко.

Президент призвал студентов ценить и любить Беларусь, а также помнить, что жить в стране предстоит их детям и внукам.