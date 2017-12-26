﻿ Лукашенко о работе за границей: белорусов там никто не ждет. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лукашенко о работе за границей: белорусов там никто не ждет

27.12.2017 16:35 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 27 дек – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко уверен, что белорусскую молодежь, которая желает работать за пределами республики, за границей никто не ждет и только один человек из миллиона сможет реализовать себя за рубежом как специалист.

Лукашенко о работе за границей: белорусов там никто не ждет
© Sputnik/ Вяткин Владимир
Лукашенко: я живу по принципу Карла Маркса

Глава государства в среду 27 декабря принял участие в новогоднем празднике для учащихся и студентов, которые достигли особых успехов в творчестве, учебе и спорте.

"Только здесь вы можете состояться в полном объеме как люди, потому что корни ваши зарыты здесь", – цитирует слова Лукашенко его пресс-служба.

Белорусский лидер отметил, что даже тем молодым людям, которые уехали учиться за границу, следует вернуться в Беларусь, чтобы "отдать долг земле".

"Там (за рубежом – Sputnik) нас никто не ждет. Там мы будем подручными, и из миллиона один человек, наш белорус, может там состояться как самостоятельная личность", – подчеркнул Лукашенко.

Президент призвал студентов ценить и любить Беларусь, а также помнить, что жить в стране предстоит их детям и внукам.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 51
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусский лидер отметил, что тем молодым людям, которые уехали учиться за границу, следует вернуться в Беларусь, чтобы "отдать долг земле".

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Спасенные белорусски медики встретились с Кадыровым
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика