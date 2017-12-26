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Зерновой коктейль будет выпускать Могилевский университет продовольствия
27.12.2017 16:44 — Новости Общества | Tut.by
Энергонасыщенный зерновой коктейль будет выпускать Могилевский университет продовольствия. Проект по созданию коктейлей на основе пророщенного зерна с плодово-ягодными наполнителями победил в республиканском конкурсе инновационных проектов,
Сейчас на площадях университета устанавливается специальная линия по выпуску сухих смесей для приготовления коктейля. Ввести производство в эксплуатацию планируется в начале будущего года.
Авторами проекта являются Елена Урбанчик, Оксана Станюленис, научно-технологический центр «Техностарт» Института повышения квалификации и переподготовки кадров Могилевского госуниверситета продовольствия (МГУП). Они разработали коктейль, который будет выпускаться в виде порошка с наполнителями из черники и других ягод. Достаточно добавить воды, чтобы приготовить витаминный напиток. По словам авторов проекта, при употреблении 400 граммов такого напитка обеспечивается до 60% рекомендованного суточного потребления витаминов и минеральных веществ.
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Первую партию энергонасыщенного зернового порошка планируют получить в начале 2018 года.
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