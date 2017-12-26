Лукашенко призвал молодежь Беларуси не ломать государство

МИНСК, 27 дек – Sputnik. Белорусской молодежи предстоит совершенствовать и подстраивать страну, однако ломать ее не нужно, призвал в среду президент Беларуси Александр Лукашенко.



© Sputnik/ Алексей Филиппов Лукашенко о работе за границей: белорусов там никто не ждет

Президент выступил в среду 27 декабря перед молодежью и студентами на новогоднем празднике во Дворце Независимости, в своей речи он затронул несколько важных и актуальных тем, среди которых – IT-будущее страны и предпринимательство. Глава государства попросил молодых людей в будущем продолжать начатый нынешним поколением курс в республике.

"Давайте будем откровенны: нынешнее поколение создало эту страну, это государство, которое вам придется совершенствовать и подстраивать, если это будет нужно, под себя. Только не ломайте", – сказал Лукашенко.

По словам президента, сегодня главная задача для молодых белорусов – получать хорошее образование.

"Мы говорим, IT-страна, цифровая экономика, майнинг, биткоины и блокчейн. Без высочайшего образования в этой сфере никуда не уйти, если вы хотите состояться в этой жизни", – напомнил президент в контексте принятого недавно декрета "О развитии цифровой экономики" – документа, создающего беспрецедентные условия для IT-бизнеса в Беларуси.

Сообщил глава государства и о решениях по совершенствованию бизнес-законодательства – в первую очередь декрета №7 "О раскрепощении деловой инициативы", по которому требования к предпринимателям заметно снижены.

"Мы приняли много решений, и исполнять их будут молодые люди, только вы. Можно было их не принимать и не осуществлять эти идеи, но тогда вся жизнь, весь мир пройдет мимо нас, и мы останемся на обочине. Поэтому очень важно в этой тяжелой, сложной жизни приспособиться. Нет, не стать прилипалой к чему-то и молчаливо идти. Нет. Приспособиться к этим процессам, оседлать их, подчинить себе и двигаться вперед", – призвал молодых людей Лукашенко.