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Новые белорусские паспорта начнут выдавать с 2019 года

27.12.2017 17:22 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 27 дек — Sputnik. Министерство внутренних дел Беларуси планирует с 2019 года начать выдавать паспорта нового образца.

Работа над этим проектом шла несколько лет.

"Уже практически завершена подготовительная стадия внедрения биометрических технологий в национальные документы", — заявил в интервью ведомственной газете "На страже" начальник департамента по гражданству и миграции МВД Беларуси полковник милиции Алексей Бегун.

По его словам, планируется начать выдавать новые паспорта с 2019 года.

Бегун сообщил, образцы новых паспортов и ID-карты находятся на согласовании.

Начальник департамента сообщил, что в новых персонализированных биометрических паспортах на каждой странице будут размещены знаковые архитектурные сооружения республики.

Вместе с тем он подчеркнул, что окончательно дизайн паспорта нового белорусского паспорта и ID-карты будет утверждаться на самом высоком уровне.

Касаясь вопроса о том, что будет со старыми паспортами, Бегун пояснил, что они будут действовать на территории страны вплоть до окончания срока действия.

"Тот, кто захочет поменять старый паспорт, получит ID-карту, удостоверяющую личность на территории страны. Карта будет иметь электронную цифровую подпись, это упростит процесс использования в тех случаях, где требуется личная идентификация", — пояснил Бегун.

По его словам, биометрический паспорт будет выдаваться только для выезда за границу. Бегун отметил, что МВД рекомендует иметь два паспорта, особенно водителям-международникам и тем, кто часто выезжает за границу.

 
Теги: Минск
 
 
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