Суд по делу о гибели роупджампера под Минском начнется 8 января

МИНСК, 27 дек — Sputnik. Суд Заводского района Минска 8 января начнет рассмотрение уголовного дела в отношении организатора роупджампинга в поселке Сосны, где летом погиб минчанин, сообщили в суде.

Летом 2017 года после прыжка с площадки трубы котельной высотой в 70 метров в поселке Сосны погиб 27-летний минчанин. УСК по Минску в отношении организатора роупджампинга возбудило уголовное дело за причинение смерти по неосторожности.

"8 января 2018 года в 11:00 суд Заводского района Минска начинает судебное разбирательство по данному уголовному делу", — сообщила помощник председателя суда Татьяна Брысина.

Она уточнила, что организатору прыжков с высоты предъявлено обвинение ч.1 ст.144 "Причинение смерти по неосторожности" Уголовного кодекса Беларуси. Санкция статьи предусматривает до трех лет лишения свободы.

Как ранее сообщал Sputnik со ссылкой на официального представителя СК Юлию Гончарову, после трагедии был задержан организатор прыжков. Тогда было установлено, что погибший не являлся профессиональным роупджампером и сертификат на прыжок получил в подарок. В СК также заявили, что на стадии предварительного расследования задержанный запутывал следствие, давал ложные показания.