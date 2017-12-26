К Новому году в Пинске сняли карантин по бешенству

Очаги бешенства, обнаруженные в нескольких районах города, ликвидированы, пишет «Медиа-Полесье».

С инициативой снять карантин выступил главный ветеринарный врач Пинска. Местные власти поддержали данное решение.

Напомним, в сентябре и октябре текущего года в Пинске были обнаружены зараженные вирусом бешенства дикие лисицы . В связи с этим городские власти приняли решение ввести ветеринарный карантин в трех районах Пинска: Северном, Белявщина и Крайновичи.

Во время карантина соответствующие службы проводили специальные ограничительные и профилактические мероприятия: регистрировали, ставили на учет и вакцинировали всех кошек, собак и сельскохозяйственных животных. Также проводился отлов бродячих животных, уборка свалок, велась разъяснительная работа среди населения об опасности заболевания.