Первого января в Минске изменится график работы общественного транспорта

В связи с прогнозируемым снижением пассажиропотока 1 января утром не будут ходить некоторые автобусы, троллейбусы и трамваи. Об этом сообщает Столичный транспорт и связь .



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Так, первого января не будут ходить автобусы № 66, 76Э, 83Э, 89Э, 94С, 114С, 125 и 151Э.

Также первого числа с 06:00 до 14:00 не будут ходить автобусы № 43д, 51, 60 и троллейбусы № 43, 46, 60, 62, 63. С 06:00 до 09:00 — троллейбусы № 12, 39, 47.

Кроме того, с 06:00 до 14:00 сократят число подвижного состава на автобусных маршрутах № 9д, 19, 20С, 32С, 42, 68, 99, 100, 115Э, 121, 139, 147, 921; на троллейбусных маршрутах № 3, 6, 7, 27, 29, 31, 32, 33, 36, 44; на трамвайных маршрутах № 1, 6.

С 06:00 до 09:00 на линиях будет меньше автобусов № 10, 18, 42, 57, 59, 69, 75, 87С, 95, 99, 103, 113С, 147, 159; троллейбусов № 3, 4, 16, 22, 27, 30, 31, 32, 33, 41, 52, 64; трамваев № 3.

30−31 декабря и 1 января также не будет ходить автобус № 172Э.