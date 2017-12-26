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Опубликовали трейлер фильма по мотивам "Черновика" Сергея Лукьяненко

27.12.2017 17:29 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 27 дек – Sputnik. Трейлер фильма "Черновик", снятого по мотивам романа Сергея Лукьяненко, выложили в сеть, пишет портал "Кинопоиск".

Главную роль в картине исполнил актер Никита Волков, известный главным образом телезрителю по работам в сериале "Ментовские войны-7". Режиссером фильма выступил Сергей Мокрицкий.

По сюжету главный герой Кирилл остается без квартиры и сталкивается с тем, что ни друзья, ни родственники его не узнают. Тогда он узнает о "параллельной Москве", сам главный герой становится пограничником – встречает путешественников между мирами.

Задача главного героя – узнать, можно ли считать наш мир черновиком, на котором проводятся опыты, и кто стоит за множеством миров. Одним словом, традиционная для фантастики история, которая в свое время разошлась тиражом в 550 тысяч экземпляров.

Сам роман был опубликован в 2005 году, а съемки фильма были анонсированы в 2016-м. Фильм, по обещаниям авторов, можно будет посмотреть в прокате уже в марте 2018 года. Жанр картины определили как боевик и фентези, режиссер прежде рассказывал, что попытается совместить традиции западной фантастики, которая, на его взгляд, делает акцент на эффектности, и российского кино, который много внимание уделяет человеку. Он отмечал также, что надеется на симпатию зрителей и возможность снять продолжение картины – кроме "Черновика" у автора есть роман "Чистовик".

 
Теги: Минск
 
 
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Это первый фильм, снятый по мотивам произведения Лукьяненко после серии "Дозоров".

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