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Освобожденные из плена в Ливии белорусские медики отметили слаженную работу МИД Беларуси и России

27.12.2017 15:50 — Новости Общества | БелТА  
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27 декабря, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Освобожденные из плена в Ливии белорусские медики отметили слаженную работу МИД Беларуси и России по их вызволению, а также помощь главы Чечни Рамзана Кадырова. Об этом они сказали журналистам по прибытии в Москву, сообщает БЕЛТА.

Супруги из Гомеля врач-травматолог Сергей Здота и операционная сестра Инна Бабуш работали в Ливии по контракту с 2010 года. По словам Сергея Здоты, они находились в городе Зинтане в 100 км от Триполи, где работали в частном медицинском центре. "Причиной удержания явилось то, что нас хотели заставить продлить контракт, - рассказал Сергей Здота. - У нас отобрали паспорта, мы находились под домашним арестом". Врач сообщил, что супругам удалось отправить сигнал в МИД Беларуси при помощи средств связи. Другие подробности операции по своему освобождению супруги сообщить отказались. Они лишь добавили, что в разрешении ситуации принимали также участие российская контактная группа по внутриливийскому урегулированию и МИД Ливии.

Инна Бабуш отметила, что сейчас в сложной ситуации в Ливии находятся и другие специалисты-иностранцы, в том числе из постсоветских стран. "Люди приезжали на государственные контракты, но ситуация после войны в Ливии очень осложнилась, с работниками не могут рассчитаться", - сказала она.

По словам супругов, они хотят побыстрее попасть домой, и, возможно, выедут из Москвы уже сегодня вечером. Необходимое содействие в возвращении на родину им оказывает посольство Беларуси в России.

Как подчеркнул Сергей Здота, в дальнейшем супруги планируют работать на родине. -0-

 
Теги: Гомель
 
 
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