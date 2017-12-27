Котики-дипломаты: МИД Украины завел кота и назвал его послом

МИНСК, 27 дек – Sputnik. Директор политического департамента Министерства иностранных дел Украины Алексей Макеев опубликовал в Twitter фото кота, который будет жить в здании украинского МИД, и предположил, что он сможет продвигать украинско-кошачьи интересы на международной арене.

"Он будет способствовать выходу украинского молока на мировые рынки", – добавил Макеев.