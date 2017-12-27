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Котики-дипломаты: МИД Украины завел кота и назвал его послом
27.12.2017 18:07 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 27 дек – Sputnik. Директор политического департамента Министерства иностранных дел Украины Алексей Макеев опубликовал в Twitter фото кота, который будет жить в здании украинского МИД, и предположил, что он сможет продвигать украинско-кошачьи интересы на международной арене.
"Он будет способствовать выходу украинского молока на мировые рынки", – добавил Макеев.
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