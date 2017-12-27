ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Котики-дипломаты: МИД Украины завел кота и назвал его послом

27.12.2017 18:07 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 27 дек – Sputnik. Директор политического департамента Министерства иностранных дел Украины Алексей Макеев опубликовал в Twitter фото кота, который будет жить в здании украинского МИД, и предположил, что он сможет продвигать украинско-кошачьи интересы на международной арене.

"Он будет способствовать выходу украинского молока на мировые рынки", – добавил Макеев.

Новости дня
Новости общества
 
Оранжевый уровень опасности из-за тумана объявлен в Беларуси вечером 27 декабря
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика