Приговор 16 бывшим таможенникам из «Каменного лога» оставили без изменений. Такое решение Верховный суд принял 27 декабря, сообщает его пресс-служба.



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Ранее таможенники направили в Верховный суд свои апелляционные жалобы на приговор. До этого областной суд признал их виновными в получением взяток.

Но с обвинением согласились не все, а двое из 16 вину отрицали полностью.

«Приговор Минского областного суда от 8 августа 2017 года оставлен без изменения, а апелляционные жалобы — без удовлетворения», — сообщили в Верховном суде.

Самое суровое наказание назначено бывшему таможеннику, а позднее бизнесмену Гарнику Сарумянцу — 11,5 лет лишения свободы и конфискация 1,8 млн долларов (их нашли под ванной в ошмянской квартире).

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Сроки получили еще 13 обвиняемых, в том числе экс-начальник пункта таможенного оформления (ПТО) «Каменный Лог» Александр Горальский, бывший и.о. начальника пункта Виктор Фалевич, начальник отдела таможенного оформления Игорь Высоцкий и бывший начальник отдела таможни Марина Мороз.

Еще двое фигурантов были осуждены на «химию», один (литовский бизнесмен) — к штрафу.