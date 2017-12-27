Бегун уверен, что шенгенские визы для белорусов подешевеют в 2019 году

МИНСК, 27 дек – Sputnik. Беларусь и Евросоюз продолжают переговоры об упрощении визового режима для белорусских граждан, в Минске надеются, что шенген подешевеет уже в 2019 году, заявил глава департамента по гражданству и миграции МВД полковник милиции Алексей Бегун.



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Переговорный процесс между Минском и ЕС о снижении стоимости шенгенской визы идет на протяжении последних семи лет.

"Мы закончили переговоры и консультации с представителями Европейского Союза по соответствующему соглашению об облегчении визовых формальностей, оно полностью согласовано и готово к парафированию и внутригосударственным процедурам", – сообщил Бегун в интервью ведомственной милицейской газете "На страже".

По его словам, осталось еще несколько нерешенных вопросов. Бегун уточнил, некоторые из этих нерешенных вопросов "фокусируются в области политических деклараций", которые представители ЕС хотят заложить в соглашение об облегчении визовых формальностей.

Глава департамента отметил, что последний раунд переговоров должен состояться в ближайшем будущем.

По словам Бегуна, есть потепление отношений по некоторым направлениям между Беларусью и ЕС и с учетом этого после подписания соответствующих документов уже в 2019 году граждане Беларуси смогут платить за визы существенно меньше.