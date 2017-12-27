На минском железнодорожном вокзале заработали новые эскалаторы

Сегодня на минском железнодорожном вокзале торжественно включили центральные эскалаторы. Об этом сообщает агентство « Минск-Новости ».



Фото с сайта minsknews.by

— Работы по замене шести эскалаторов велись с июля текущего года. Завершились они сегодня, в день рождения Белорусской железной дороги. Новые механизмы обеспечивают повышенную безопасность, они энергоэкономичны. С технической точки зрения это усовершенствованное оборудование нового поколения, — рассказывает начальник станции Минск-Пассажирский Виктор Низохин.

Новые греческие эскалаторы Kleemann останавливаются через минуту после того, как с них сходят пассажиры, что позволяет экономить электроэнергию.



Фото с сайта minsknews.by

напомним, решение о закупке новых и замене старых эскалаторов на вокзале приняли еще в начале прошлого года. Тогда после диагностики выявили износ некоторых элементов, близкий к предельному. Установлены эскалаторы российского производства были еще при открытии вокзала и проработали круглосуточно 16 лет.