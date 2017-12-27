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На минском железнодорожном вокзале заработали новые эскалаторы
27.12.2017 18:59 — Новости Общества | Tut.by
Сегодня на минском железнодорожном вокзале торжественно включили центральные эскалаторы. Об этом сообщает агентство «
— Работы по замене шести эскалаторов велись с июля текущего года. Завершились они сегодня, в день рождения Белорусской железной дороги. Новые механизмы обеспечивают повышенную безопасность, они энергоэкономичны. С технической точки зрения это усовершенствованное оборудование нового поколения, — рассказывает начальник станции Минск-Пассажирский Виктор Низохин.
Новые греческие эскалаторы Kleemann останавливаются через минуту после того, как с них сходят пассажиры, что позволяет экономить электроэнергию.
напомним, решение о закупке новых и замене старых эскалаторов на вокзале приняли еще в начале прошлого года. Тогда после диагностики выявили износ некоторых элементов, близкий к предельному. Установлены эскалаторы российского производства были еще при открытии вокзала и проработали круглосуточно 16 лет.
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Вместо российских на вокзале установили греческие эскалаторы.
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