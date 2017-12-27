|
Лукашенко: песни Шаинского вдохновляли и дарили только позитив
27.12.2017 19:11 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 27 дек – Sputnik. Песни известного советского и российского композитора Владимира Шаинского всегда вдохновляли людей и дарили лишь позитивные эмоции, говорится в телеграмме белорусского президента Александра Лукашенко, направленной родным скончавшегося народного артиста РСФСР.
© Sputnik/ Виталий Белоусов
Шаинский
"Ушел человек огромного таланта, который стал настоящим кумиром для миллионов слушателей", – говорится в телеграмме Лукашенко.
Глава государства подчеркнул, что музыка Шаинского всегда вдохновляла и дарила слушателям только позитивные эмоции.
По словам Лукашенко, песни композитора заслуженно пользуются любовью представителей самых разных поколений.
Как стало известно в среду 27 декабря, Шаинский не оставил конкретного волеизъявления – где хочет быть похоронен, поэтому его семья склоняется к тому, чтобы предать его тело земле в Штатах. При этом, по словам вдовы композитора Светланы, окончательное решение о месте похорон еще не принято.
Народный артист РСФСР Владимир Шаинский родился 12 декабря 1925 года. Первыми его произведениями стали струнный квартет (1963) и симфония (1965). За годы долгой творческой деятельности Шаинский написал множество произведений, среди которых мюзиклы "Аз, Буки, Веди", "Путешествие Нильса", "Восьмое чудо света", "Лифт", "Джельсомино и пираты", "По сказкам и континентам". Он создал более 400 песен, в том числе большое количество композиций для детей.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По словам белорусского лидера, песни композитора заслуженно пользуются любовью представителей самых разных поколений.
|
Архив (Новости Общества)
Комментарии