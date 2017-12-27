Лукашенко: песни Шаинского вдохновляли и дарили только позитив

МИНСК, 27 дек – Sputnik. Песни известного советского и российского композитора Владимира Шаинского всегда вдохновляли людей и дарили лишь позитивные эмоции, говорится в телеграмме белорусского президента Александра Лукашенко, направленной родным скончавшегося народного артиста РСФСР.



© Sputnik/ Виталий Белоусов Вдова Шаинского сообщила, где будет похоронен композитор

Шаинский умер 26 декабря в США в возрасте 92 лет после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием – раком желудка.

"Ушел человек огромного таланта, который стал настоящим кумиром для миллионов слушателей", – говорится в телеграмме Лукашенко.

Глава государства подчеркнул, что музыка Шаинского всегда вдохновляла и дарила слушателям только позитивные эмоции.

По словам Лукашенко, песни композитора заслуженно пользуются любовью представителей самых разных поколений.

Как стало известно в среду 27 декабря, Шаинский не оставил конкретного волеизъявления – где хочет быть похоронен, поэтому его семья склоняется к тому, чтобы предать его тело земле в Штатах. При этом, по словам вдовы композитора Светланы, окончательное решение о месте похорон еще не принято.

Народный артист РСФСР Владимир Шаинский родился 12 декабря 1925 года. Первыми его произведениями стали струнный квартет (1963) и симфония (1965). За годы долгой творческой деятельности Шаинский написал множество произведений, среди которых мюзиклы "Аз, Буки, Веди", "Путешествие Нильса", "Восьмое чудо света", "Лифт", "Джельсомино и пираты", "По сказкам и континентам". Он создал более 400 песен, в том числе большое количество композиций для детей.

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