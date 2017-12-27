В минском аэропорту погиб инженер: чистил грузовой самолет и упал с высоты

В минском аэропорту в конце прошлой недели упал с высоты инженер, который чистил грузовой «Ил-76». Мужчина умер после приезда скорой. Об этом TUT.BY сообщили читатели, в Следственном комитете факт гибели мужчины подтверждают.



Самолеты разных авиакомпаний в Национальном аэропорту Минск». Снимок используется в качестве иллюстрации. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

По информации читателя, 34-летний мужчина счищал снег с крыла самолета «Ил-76». Он работал на одну из грузовых авиакомпаний, которые базируются в Национальном аэропорту «Минск».

— Счищал снег прямо с крыла. Самолеты не маленькие, и крыло там начинается от верха фюзеляжа — высота около трех этажей получается. Заснеженный алюминий скользкий, — отметил собеседник TUT.BY.

Официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова подтвердила факт гибели молодого человека — это произошло 22 декабря, между 10 и 11 часами утра.

— По факту смерти молодого человека Октябрьский районный отдел Следственного комитета Минска проводит доследственную проверку. Мужчина работал инженером по техническому обслуживанию, ремонту и эксплуатации авиатехники. Следователь осмотрел место происшествия, изъята необходимая документация. Назначена судмедэкспертиза, которая должна установить точную причину смерти, опрашиваются очевидцы, устанавливаются обстоятельства произошедшего. Известно, что молодой человек скончался после прибытия скорой помощи.