Оранжевый уровень опасности объявлен из-за сильного тумана на вечер и утро 27-28 декабря

Оранжевый уровень опасности из-за тумана объявлен в Беларуси вечером 27 декабря. Как предупреждает Белгидромет, туманы сохранятся и в утренние часы 28 декабря.



Фото: Reuters

Туманы сегодня в период с 18.00 до 23.00 распространятся на большую часть территории страны. Видимость — 100−500 м, сообщается на сайте Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

Туманы сохранятся в течение ночи и в утренние часы 28 декабря.

В такую погоду особенно внимательными необходимо быть на дорогах.

Туманы сохранятся ночью и утром. Будьте внимательны на дорогах! pic.twitter.com/zmU8y5l9Uv — 112.by МЧС Беларуси (@112by) 27 декабря 2017 г.

Как предупреждает сервис «Яндекс. Пробки», Минск уже стал в 10-бальных пробках .

Движение затруднено в центре столицы, а также на МКАД в районе микрорайона Сухарево и Чижовки.

Как сообщалось ранее, в четверг в отдельных районах Беларуси пройдут небольшие осадки — дождь, ночью с мокрым снегом. Ночью и утром слабый гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью составит от −2…+4°С, а днем +1…7°С, а по западу страны — до +9°С.