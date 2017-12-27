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Оранжевый уровень опасности объявлен из-за сильного тумана на вечер и утро 27-28 декабря

27.12.2017 19:07 — Новости Общества | Tut.by  
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Оранжевый уровень опасности из-за тумана объявлен в Беларуси вечером 27 декабря. Как предупреждает Белгидромет, туманы сохранятся и в утренние часы 28 декабря.


Фото: Reuters

Туманы сегодня в период с 18.00 до 23.00 распространятся на большую часть территории страны. Видимость — 100−500 м, сообщается на сайте Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

Туманы сохранятся в течение ночи и в утренние часы 28 декабря.

В такую погоду особенно внимательными необходимо быть на дорогах.

Как предупреждает сервис «Яндекс. Пробки», Минск уже стал в 10-бальных пробках.

Движение затруднено в центре столицы, а также на МКАД в районе микрорайона Сухарево и Чижовки.

Как сообщалось ранее, в четверг в отдельных районах Беларуси пройдут небольшие осадки — дождь, ночью с мокрым снегом. Ночью и утром слабый гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью составит от −2…+4°С, а днем +1…7°С, а по западу страны — до +9°С.

 
Теги: Минск
 
 
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Туманы сегодня в период с 18.00 до 23.00 распространятся на большую часть территории страны. Видимость - 100−500 м.

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