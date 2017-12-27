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Оранжевый уровень опасности объявлен из-за сильного тумана на вечер и утро 27-28 декабря
27.12.2017 19:07 — Новости Общества | Tut.by
Оранжевый уровень опасности из-за тумана объявлен в Беларуси вечером 27 декабря. Как предупреждает Белгидромет, туманы сохранятся и в утренние часы 28 декабря.
Туманы сегодня в период с 18.00 до 23.00 распространятся на большую часть территории страны. Видимость — 100−500 м, сообщается на сайте Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.
Туманы сохранятся в течение ночи и в утренние часы 28 декабря.
В такую погоду особенно внимательными необходимо быть на дорогах.
Как предупреждает сервис «Яндекс. Пробки», Минск уже
Движение затруднено в центре столицы, а также на МКАД в районе микрорайона Сухарево и Чижовки.
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Туманы сегодня в период с 18.00 до 23.00 распространятся на большую часть территории страны. Видимость - 100−500 м.
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