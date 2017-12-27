Белорусские медики рассказали, почему их взяли в заложники в Ливии

МИНСК, 27 дек — Sputnik. Освобожденные из плена в Ливии белорусские медики Сергей Здота и Инна Бабуш дали первое после спасения интервью журналистам и рассказали подробности о случившемся.

О спасении двух белорусских врачей сообщил в среду глава российской контактной группы по внутриливийскому урегулированию Лев Деньгов. После семилетней работы в клинике они уволились в октябре, затем у них были отобраны документы, сами же врачи были помещены под домашний арест.

Как Здота и Бабуш оказались в Ливии

Сергей Здота, гомельский врач-травматолог, рассказал в Москве подробности о том, как попал в Ливию.

"Ливийское правительство через Минздрав объявляло набор врачей для работы в Ливии на конкурсной основе. Были люди, проводились собеседования и отбор. Был еще 2010 год. Вы же знаете положение любого врача: можно смотреть на мир через телевизор, а можно посмотреть на людей. Ливия всегда была интересной страной. Ни в одной экскурсии не увидишь страну по-настоящему. Надо пожить в ней, посмотреть на людей", — рассказал Здота.



© Sputnik/ Илья Питалев Белорусские врачи Инна Бабуш и Сергей Здота, освобожденные в Ливии, в Москве

Его супруга Инна Бабуш — операционная медсестра. Журналистам она призналась: морально было сложно.

"Вообще там иностранцам морально сложно. Для иностранцев законов не существует (…) В ливийской тюрьме очутиться очень легко, выйти — сложнее", — высказалась она.

Почему белорусов взяли в плен?

В октябре у врачей отобрали паспорта и запретили покидать границы города — они без документов сделать это и не могли, ведь везде стоят блокпосты. При этом, взяли "в плен" их из-за отказа работы.

"Поскольку государственная медицина в Ливии сейчас терпит трудности, начали открываться частные медцентры. Проблемы с квалифицированными медицинскими кадрами. Раньше я имел контракт с государственной клиникой, у меня сложилась определенная репутация — знает вся Ливия, слышали все", — сообщил медик.

Всех подробностей случившегося врач рассказывать не может, однако отметил: им пришлось заключить контракт с частным медцентром. "Пытались оставить работать силой, но по семейным обстоятельствам я просто не могу там остаться", — добавил он.

По словам спасенных белорусов, их документы отобрали руководители медцентра.

"Два руководителя частного медцентра имели своего земляка в ливийском посольстве в Беларуси, военного атташе Мухтара Шируба. Он с первых дней наших неприятностей был поставлен в курс, он был в курсе событий о том, что у нас были изъяты паспорта, и о том, что нас не рассчитывают. Ситуация была оговорена, спровоцирована, чтобы впоследствии, может быть, сыграть на заложниках. Как сыграть? Это уже другой вопрос", — отметили медики.

Впрочем, Здота и Бабуш уверены: негативно влиять на отношение к Ливии и народу этой страны ситуация не должна, ведь плохие люди встречаются везде.

Как спасли белорусов и что будет дальше

Отвечать на вопросы о деталях своего спасения белорусские медики не стали — они не уполномочены о таком рассказывать.

Однако белорусы отметили: после того, как у них отобрали документы, они пытались выйти на связь с МИД Беларуси и России, и позже смогли получить информацию о готовящейся операции.

Они поблагодарили власти Беларуси и России, а также лично Рамзана Кадырова, принявшего большое участие в операции по спасению белорусов.

В скором времени медики вернутся в Беларусь, организацией их перелета занимается Деньгов. Продолжат работать также в Беларуси — Здота думает, что в стране понадобится его опыт в лечении боевых травм.

Спасенных белорусов в госклинике, в которой они работали, так и не рассчитали — долг перед медиками достаточно большой. Впрочем, в Ливии в подобной ситуации оказались еще несколько граждан Беларуси, а также России и Украины. Всех их обещают в скором времени вызволить.

Встреча с Кадыровым

Спасенные из плена в Ливии белорусские медики Сергей Здота и Инна Бабуш встретились с главой Чеченской республики Рамзаном Кадыровым , который принимал активное участие в спасении белорусов.

Врачи поблагодарили его за свое спасение, а также пожелали счастья и здоровья.

"Очень благодарен вам", — сказал Здота при встрече с Кадыровым в Москве, пожал ему руку и тепло поприветствовал.



© Sputnik/ Илья Питалев Белорусский врач Сергей Здота (справа), освобожденный в Ливии, и глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в Москве

В свою очередь глава Чечни отметил , что белорусы и россияне — братские народы, которые должны помогать друг другу. Кадыров пообещал, что врачам помогут и в дальнейшем попасть на родину — в Беларусь.

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