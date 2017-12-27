|
Белорусские медики рассказали, почему их взяли в заложники в Ливии
27.12.2017 19:34 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 27 дек — Sputnik. Освобожденные из плена в Ливии белорусские медики Сергей Здота и Инна Бабуш дали первое после спасения интервью журналистам и рассказали подробности о случившемся.
О
Как Здота и Бабуш оказались в Ливии
Сергей Здота, гомельский врач-травматолог,
"Ливийское правительство через Минздрав объявляло набор врачей для работы в Ливии на конкурсной основе. Были люди, проводились собеседования и отбор. Был еще 2010 год. Вы же знаете положение любого врача: можно смотреть на мир через телевизор, а можно посмотреть на людей. Ливия всегда была интересной страной. Ни в одной экскурсии не увидишь страну по-настоящему. Надо пожить в ней, посмотреть на людей", — рассказал Здота.
© Sputnik/ Илья Питалев
Белорусские врачи Инна Бабуш и Сергей Здота, освобожденные в Ливии, в Москве
Его супруга Инна Бабуш — операционная медсестра. Журналистам она призналась: морально было сложно.
"Вообще там иностранцам морально сложно. Для иностранцев законов не существует (…) В ливийской тюрьме очутиться очень легко, выйти — сложнее", — высказалась она.
Почему белорусов взяли в плен?
В октябре у врачей отобрали паспорта и запретили покидать границы города — они без документов сделать это и не могли, ведь везде стоят блокпосты. При этом, взяли "в плен" их из-за отказа работы.
"Поскольку государственная медицина в Ливии сейчас терпит трудности, начали открываться частные медцентры. Проблемы с квалифицированными медицинскими кадрами. Раньше я имел контракт с государственной клиникой, у меня сложилась определенная репутация — знает вся Ливия, слышали все", — сообщил медик.
Всех подробностей случившегося врач рассказывать не может, однако отметил: им пришлось заключить контракт с частным медцентром. "Пытались оставить работать силой, но по семейным обстоятельствам я просто не могу там остаться", — добавил он.
По словам спасенных белорусов, их документы отобрали руководители медцентра.
"Два руководителя частного медцентра имели своего земляка в ливийском посольстве в Беларуси, военного атташе Мухтара Шируба. Он с первых дней наших неприятностей был поставлен в курс, он был в курсе событий о том, что у нас были изъяты паспорта, и о том, что нас не рассчитывают. Ситуация была оговорена, спровоцирована, чтобы впоследствии, может быть, сыграть на заложниках. Как сыграть? Это уже другой вопрос", — отметили медики.
Впрочем, Здота и Бабуш уверены: негативно влиять на отношение к Ливии и народу этой страны ситуация не должна, ведь плохие люди встречаются везде.
Как спасли белорусов и что будет дальше
Отвечать на вопросы о деталях своего спасения белорусские медики не стали — они не уполномочены о таком рассказывать.
Однако белорусы отметили: после того, как у них отобрали документы, они пытались выйти на связь с МИД Беларуси и России, и позже смогли получить информацию о готовящейся операции.
Они поблагодарили власти Беларуси и России, а также лично Рамзана Кадырова, принявшего большое участие в операции по спасению белорусов.
В скором времени медики вернутся в Беларусь, организацией их перелета занимается Деньгов. Продолжат работать также в Беларуси — Здота думает, что в стране понадобится его опыт в лечении боевых травм.
Спасенных белорусов в госклинике, в которой они работали, так и не рассчитали — долг перед медиками достаточно большой. Впрочем, в Ливии в подобной ситуации оказались еще несколько граждан Беларуси, а также России и Украины. Всех их обещают в скором времени вызволить.
Встреча с Кадыровым
Спасенные из плена в Ливии белорусские медики
Врачи поблагодарили его за свое спасение, а также пожелали счастья и здоровья.
"Очень благодарен вам", — сказал Здота при встрече с Кадыровым в Москве, пожал ему руку и тепло поприветствовал.
© Sputnik/ Илья Питалев
Белорусский врач Сергей Здота (справа), освобожденный в Ливии, и глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в Москве
В свою очередь
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Всю зарплату за семь лет работы в государственной клинике Ливии медики так и не получили.
|
Архив (Новости Общества)
Комментарии