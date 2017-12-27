|
Сильный туман сохранится в Беларуси до утра - МЧС
27.12.2017 21:48 — Новости Общества | БелТА
27 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сильный туман, который сегодня вечером очень мешал водителям в Минске и области, распространяется на большую часть страны и сохранится до утра 28 декабря, сообщили БЕЛТА в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.
В центре Минска туман стал одной из причин образовавшихся пробок, но не главной, отметили в столичной ГАИ. В преддверии новогодних праздников в Минск за покупками приезжает много автолюбителей из других регионов, создаются проблемные ситуации, особенно в центре. Порой незначительные происшествия вызывают заторы на дорогах, водители долго ждут приезда ГАИ и оформления протоколов. Однако, подчеркнули в Госавтоинспекции, мелкие инциденты, когда ущерб явно невелик, можно решить без инспекторов, что позволит не задерживать других участников дорожного движения.
Водителям настоятельно рекомендуется строго соблюдать правила движения, дабы не попасть в неприятную ситуацию.-0-
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Читать далее на сайте БелТА
|
Архив (Новости Общества)
Комментарии