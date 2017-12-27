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Сильный туман сохранится в Беларуси до утра - МЧС

27.12.2017 21:48 — Новости Общества | БелТА  
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27 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сильный туман, который сегодня вечером очень мешал водителям в Минске и области, распространяется на большую часть страны и сохранится до утра 28 декабря, сообщили БЕЛТА в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.

В центре Минска туман стал одной из причин образовавшихся пробок, но не главной, отметили в столичной ГАИ. В преддверии новогодних праздников в Минск за покупками приезжает много автолюбителей из других регионов, создаются проблемные ситуации, особенно в центре. Порой незначительные происшествия вызывают заторы на дорогах, водители долго ждут приезда ГАИ и оформления протоколов. Однако, подчеркнули в Госавтоинспекции, мелкие инциденты, когда ущерб явно невелик, можно решить без инспекторов, что позволит не задерживать других участников дорожного движения.

Водителям настоятельно рекомендуется строго соблюдать правила движения, дабы не попасть в неприятную ситуацию.-0-

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Теги: Минск
 
 
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