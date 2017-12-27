Городской транспорт в Риге на новогодние праздники сделают бесплатным

МИНСК, 27 дек – Sputnik. Общественный транспорт в столице Латвии Риге на новогодние праздники будет бесплатным, сообщила в среду рижская дума.

"Тридцать первого декабря и 1 января общественный транспорт – автобусы, трамваи и троллейбусы – будет доступен для пассажиров бесплатно", – сообщили в думе.

Городской транспорт в столице Латвии будет курсировать по графику выходного. Кроме того, в новогоднюю ночь предусмотрены дополнительные рейсы – с 20:00 до 04:00.

Рижские власти также приняли решение сделать парковку в праздничные дни на муниципальных платных автостоянках Rīgas satiksme бесплатной.