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Городской транспорт в Риге на новогодние праздники сделают бесплатным
27.12.2017 23:03 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 27 дек – Sputnik. Общественный транспорт в столице Латвии Риге на новогодние праздники будет бесплатным, сообщила в среду рижская дума.
"Тридцать первого декабря и 1 января общественный транспорт – автобусы, трамваи и троллейбусы – будет доступен для пассажиров бесплатно", – сообщили в думе.
Городской транспорт в столице Латвии будет курсировать по графику выходного. Кроме того, в новогоднюю ночь предусмотрены дополнительные рейсы – с 20:00 до 04:00.
Рижские власти также приняли решение сделать парковку в праздничные дни на муниципальных платных автостоянках Rīgas satiksme бесплатной.
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За парковку в праздничные дни на муниципальных платных автостоянках в Риге плата взиматься не будет.
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