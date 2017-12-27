МИНСК, 27 дек – Sputnik. Следующий обмен пленными в Донбассе может состояться по формуле "74 на 29", сообщил в среду глава движения "Украинский выбор – право народа" Виктор Медведчук.



© Sputnik/ Игорь Маслов Начался обмен пленными между ЛНР, ДНР и Киевом в Донбассе

В среду 27 декабря между Киевом и самопровозглашенными Луганской и Донецкой народными республиками состоялся первый за 15 месяцев и самый масштабный обмен пленными по принципу "всех на всех": украинской стороне были переданы 73 человека, республикам – 238.

"Второй этап заключается в том, что сегодня удерживаются в Украине – осталось 74 человека, те, которых разыскивает Донецк и Луганск. И среди тех, кого мы ищем в Донецке и Луганске, мы установили, и находятся сегодня 29 человек", – сказал Медведчук в эфире канала "Россия-1".

Он также уточнил, что второй этап может быть сложнее первого, так как некоторые лица уже привлечены к ответственности за особо тяжкие преступления.

"Надо делать все для того, чтобы его реализовать", – резюмировал Медведчук.

Обмен пленными в Донбассе уже приветствовали лидеры отдельных государств и международных организаций. "Канцлер Ангела Меркель и французский президент Эммануэль Макрон приветствуют сегодняшнюю реализацию договоренностей, принятых трехсторонней контактной группой, об обмене пленных с обеих сторон конфликта на востоке Украины", – говорится в заявлении МИД ФРГ. Соответствующее заявление сделали и в ОБСЕ, назвав обмен гуманитарным актом и важным шагом в вопросе выстраивания доверия между конфликтующими сторонами.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в регионе обсуждается в том числе в ходе встреч в Минске трехсторонней контактной группы.