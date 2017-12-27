Минское метро: информация о давках на станциях – фейк

МИНСК, 27 дек – Sputnik. Давок на станциях "Академия наук" и "Площадь Якуба Коласа" минского метро в среду 27 декабря не было, сообщила пресс-служба Минского метрополитена.



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В четверг в официальном аккаунте в Twitter Агентство теленовостей сообщило, что в результате осложнения погодных условий в Минске "на станциях метро "Академия Наук" и "Площадь Якуба Коласа" случились давки".

"Минский метрополитен работает в штатном режиме, никаких задержек в движении поездов и давок пассажиров вечером 27 декабря на станциях "Академия наук" и "Площадь Якуба Коласа" не было", – сообщили в метро.

Там также проинформировали, что "посеял панику" в отношении вечерней обстановки в столичной подземке аккаунт в мессенджере Telegram, рассылающий сообщения под ником Минского метрополитена.

По информации пресс-службы, данный аккаунт к метро Минска не имеет никакого отношения и является фейковым.