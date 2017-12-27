|
Минское метро: информация о давках на станциях – фейк
27.12.2017 20:03 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 27 дек – Sputnik. Давок на станциях "Академия наук" и "Площадь Якуба Коласа" минского метро в среду 27 декабря не было, сообщила пресс-служба Минского метрополитена.
© Sputnik/ Анастасия Куприянова
В четверг в официальном аккаунте в Twitter Агентство теленовостей сообщило, что в результате осложнения погодных условий в Минске "на станциях метро "Академия Наук" и "Площадь Якуба Коласа" случились давки".
"Минский метрополитен работает в штатном режиме, никаких задержек в движении поездов и давок пассажиров вечером 27 декабря на станциях "Академия наук" и "Площадь Якуба Коласа" не было", – сообщили в метро.
Там также проинформировали, что "посеял панику" в отношении вечерней обстановки в столичной подземке аккаунт в мессенджере Telegram, рассылающий сообщения под ником Минского метрополитена.
По информации пресс-службы, данный аккаунт к метро Минска не имеет никакого отношения и является фейковым.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В столичной подземке опровергли информацию о проблемах на двух станциях метро.
|
Архив (Новости Общества)
Комментарии