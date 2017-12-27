Доброе утро!

Вчера вечером Минск застрял в 10-балльных пробках на пару часов">Минск застрял в 10-балльных пробках. И это только начало: Новый год и туман , господа. Учитывайте, если строите какие-то планы на ближайшие дни.





ВАЖНОЕ

Средняя ноябрьская зарплата белорусов упала — и вот здесь мы посмотрели , у кого уменьшилась сильнее всего, а у кого, напротив, выросла. Кстати, а некоторым медикам вчера увеличили оклады .

К нам попал документ, в котором есть все рассматриваемые сейчас варианты взимания госпошлины с автомобилистов. Давайте выберем правильный вариант вместе: предлагаем вам проголосовать за новый «правильный» дорожный налог .

Белорусские врачи, которых два месяца не выпускали из Ливии, прилетели в Россию и встретились с Кадыровым. Оказывается, это он по просьбе нашего президента помог вывезти семейную пару из воюющей страны .

Лучшей спортсменкой 2017 года в мире женской борьбы стала наша двукратная чемпионка планеты Ванесса Колодинская . Поздравляем и гордимся!

А еще вчера Украина и самопровозглашенные республики завершили обмен пленными. Но возвращаться захотели не все .

ПОПУЛЯРНОЕ

Вот у нас очень тяжелая история, которая — раскроем секрет — почти месяц ждала публикации. Когда осужденный за смертельное ДТП Сергей Шелухо пришел к нам, надежды у него практически не было: его ждет колония, жена в реанимации, на руках — маленькая дочка. Сергей обошел все инстанции, обратился к президенту и в Верховный суд, чтобы его приговор пересмотрели. Даже родственники погибшей женщины просили за него. И чудо произошло — как раз под Новый год .

Новый год — это вообще время ожидания чудес и сказки. И хорошо, что есть люди, которые могут их нам устроить! Мы расспросили трех белорусских Снегурочек, как они ступили на этот морозно-сказочный путь и какие казусы случаются во время работы: «Приехали на заказ — а это баня! А навстречу нам выходят несколько полуголых мужчин и женщин, и начинают на улице водить хоровод!»

В декабре 2016 года спонсоры телеконкурса ОНТ «Талент краіны» подарили незрячему мальчику из Слуцка щенка породы ретривер. 10-летний Сергей получил собаку за пронзительное исполнение песни о своей мечте — иметь щенка. Но уже весной ретривер оказался на цепи во дворе недостроенного дома в деревне. Почему так вышло — рассказываем здесь .





Вчера во Дворце независимости прошел благотворительный бал с участием Александра Лукашенко. Со всей страны сюда съехались 250 талантливых школьников и студентов. А мы поговорили с некоторыми гостями и спросили, за какие заслуги их пригласили на мероприятие и как они готовились к балу . А президент там рассказал молодежи, как стать политиком — вот вам пару лайфхаков .

ЧТО ЕЩЕ СТОИТ ПОСМОТРЕТЬ И ПОЧИТАТЬ

В уходящем году минское футбольное «Динамо» было близко к тому, чтобы низвергнуть БАТЭ с Олимпа впервые с 2006 года. Парни под руководством Сергея Гуренко набрали столько же очков, сколько и БАТЭ, но — «дело Веремко»… Поговорили с главным тренером динамовцев о мощном админресурсе БАТЭ и его особых отношениях с Юрием Чижом.

На днях завершился срок, когда белорусские певцы могли подать заявки на участие в национальном отборе к «Евровидению-2018». Пока известно о более чем 30 претендентах — и вот из кого будем выбирать .

Ну, а в последней в нынешнем году «Экономике на пальцах» обсудим бюджет-2018, а также проанализируем речи президента перед деловыми кругами Беларуси. Подключайтесь сегодня в 15.15 — будет интересно .

Все новости среды, 27 декабря

Кстати. Если вы планировали включить в свое новогоднее меню майонезные салаты, мясо и картошку — знайте, диетолог против. Но с помощью советов специалиста мы можем вам помочь сделать праздничный стол более здоровым , при этом не отказываясь от полюбившихся блюд.





А еще вот о чем подумали. В ваших домашних фотоархивах явно же есть немало любопытных артефактов — давайте вместе пересмотрим их! Присылайте в редакцию фотографии новогодних застолий за разные годы : всем же интересно, что вы или ваши родители ставили на новогодний стол в советские годы или, скажем, в 1995-м? Ждем-ждем!

Ваша редакция

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