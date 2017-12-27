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Предновогодние пробки, лайфхаки от президента и "правильный" дорожный налог - все за вчера
28.12.2017 07:30 — Новости Общества | Tut.by
Доброе утро!
Вчера вечером Минск застрял в 10-балльных пробках на пару часов">Минск застрял в 10-балльных пробках. И это только начало: Новый год и
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Доброе утро! Вчера Минск застрял в 10-балльных пробках, и это только начало: Новый год и туман, господа. Учитывайте, если строите какие-то планы на ближайшие дни.
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