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Беременные американки все чаще "подсаживаются" на марихуану

28.12.2017 08:57 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 28 дек — Sputnik. Американские медики бьют тревогу: в Калифорнии количество будущих матерей, "подсевших" на марихуану, за последние годы выросло в два раза, соответствующее исследование опубликовано в  Journal of the American Medical Association.

Беременные американки все чаще "подсаживаются" на марихуану
CC BY 2.0 / Gounsil / Marihuana
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Ученые провели исследование в Калифорнии, где наркотик легализовали в медицинских целях, однако в скором времени проблема может стать актуальная для всей страны. Результаты ошеломили медиков: с 2009 по 2016 год число употребляющих марихуану беременных женщин увеличилось с 4,2% до 7,1%. В первую очередь, это касается молодых будущих матерей: количество беременных наркоманок в возрасте до 18 лет выросло с 12,5% до 21,8%, в возрасте 18-24 лет — с 9,8% до 19% — показатель вырос вдвое.

Ученые косвенно связывают это с изменениями в законодательстве штата, поскольку именно в этот период власти постепенно декриминализовали марихуану. В 2010 году бывший губернатором Калифорнии Арнольд Шварценеггер отменил тюремное заключение за хранение небольшого количества наркотика, а в 2016 жители штата проголосовали за его легализацию. В 2017 он появился в открытой продаже. Противники легализации призывают законотворцев изменить свое решение, поскольку уверены в пагубном влиянии каннабиса на здоровье.

Врачи до сих пор не знают точно, какими могут быть отдаленные последствия употребления марихуаны беременными, и как это повлияет на развитие ребенка. Они призывают будущих матерей отказаться от пагубной привычки, чтобы оградить себя и ребенка от вреда наркотика.

 
Теги: Минск
 
 
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Легализация марихуаны в штате Калифорния привела к пугающим последствиям: число беременных женщин, употребляющих наркотик, выросло вдвое.

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