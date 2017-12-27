МИНСК, 28 дек — Sputnik. Американские медики бьют тревогу: в Калифорнии количество будущих матерей, "подсевших" на марихуану, за последние годы выросло в два раза, соответствующее исследование опубликовано в Journal of the American Medical Association.

Ученые провели исследование в Калифорнии, где наркотик легализовали в медицинских целях, однако в скором времени проблема может стать актуальная для всей страны. Результаты ошеломили медиков: с 2009 по 2016 год число употребляющих марихуану беременных женщин увеличилось с 4,2% до 7,1%. В первую очередь, это касается молодых будущих матерей: количество беременных наркоманок в возрасте до 18 лет выросло с 12,5% до 21,8%, в возрасте 18-24 лет — с 9,8% до 19% — показатель вырос вдвое.

Ученые косвенно связывают это с изменениями в законодательстве штата, поскольку именно в этот период власти постепенно декриминализовали марихуану. В 2010 году бывший губернатором Калифорнии Арнольд Шварценеггер отменил тюремное заключение за хранение небольшого количества наркотика, а в 2016 жители штата проголосовали за его легализацию. В 2017 он появился в открытой продаже. Противники легализации призывают законотворцев изменить свое решение, поскольку уверены в пагубном влиянии каннабиса на здоровье.

Врачи до сих пор не знают точно, какими могут быть отдаленные последствия употребления марихуаны беременными, и как это повлияет на развитие ребенка. Они призывают будущих матерей отказаться от пагубной привычки, чтобы оградить себя и ребенка от вреда наркотика.