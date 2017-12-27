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Спасение белорусских врачей в Ливии: хроника событий

28.12.2017 06:01 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 28 дек — Sputnik. Белорусские медики Сергей Здота и Инна Бабуш уже сегодня вернутся в Беларусь, из Ливии в Москву они прилетели накануне.

Белорусский травматолог Сергей Здота и его жена Инна Бабуш лишились паспортов и фактически оказались в плену в Ливии: покинуть окруженный блокпостами город они не могли. Спасти белорусов помогла Россия, в частности — глава Чечни Рамзан Кадыров. Краткая хроника произошедшего — в материале Sputnik.

Спасение белорусских врачей в Ливии: хроника событий
© Sputnik/ Илья Питалев
Спасенные белорусские медики встретились с Кадыровым

Как белорусские врачи оказались в Ливии?

Приехали медики в Ливию еще в 2010-м — тогда власти страны предложили белорусскому Минздраву отправить туда несколько врачей. Прошли собеседования и конкурс, после чего и поехали в Ливию, где семь лет отработали в государственной клинике.

Сейчас, по признаниям самих белорусов, в Ливии с государственной медициной есть много проблем, одна из которых — отсутствие денег. Полностью за семь лет работы с медиками так и не расплатились.

В октябре у белорусов истек контракт, они планировали уехать в Беларусь к родителям, однако решили немного подождать, в надежде, что клиника с ними рассчитается. Тогда они заключили договор с частной клиникой — после этого проблемы и начались.

Как врачи попали в "плен"?

Заключать договоры с частной клиникой медики не рвались: условия предоставляли невыгодные. Кроме того, медцентр был заинтересован в них больше, чем они в нем — ведь в Ливии сейчас нехватка хороших врачей, после войны и в ходе продолжающейся междоусобицы.

Спасение белорусских врачей в Ливии: хроника событий
© Sputnik/
Друг врача, которого удерживали в Ливии: все исходило от работодателя

У белорусов отобрали паспорта. Бабуш затем обратилась к адвокатам и свои документы получила, а Здоте паспорт не отдали.

В то же время без паспорта врачи не могли даже выехать из города — он окружен блокпостами. Перспективы возвращения в родную страну были неясны, а сами медики уверены: их могли потом использовать и в политических целях.

Пришлось связываться с белорусскими и российскими дипломатами и просить помощи.

Как спасали Здоту и Бабуш из Ливии?

К освобождению белорусов подключились в России, при том — на уровне главы Чеченской республики Рамзана Кадырова. Ему в ситуации помогали депутат Госдумы РФ Адам Делимханов и спецпредставитель по ливийскому урегулированию Лев Деньгов. Проходило все в координации с МИД Беларуси и России.

По словам самого Здоты, у руководителей медцентра, посадивших их под домашний арест, был товарищ — военный советник в посольстве Ливии в Беларуси. Однако это не помешало спасти медиков из страны.

Детали операции, по понятным причинам, не раскрывают. Сейчас в Ливии остаются еще несколько специалистов из Беларуси, России и Украины — также в тяжелой ситуации, однако их вскоре обещают спасти.

Спасение белорусских врачей в Ливии: хроника событий
© Sputnik/
Прямая трансляция встречи освобожденных в Ливии белорусских врачей

Что было после спасения?

Накануне белорусские медики вернулись в Москву — там они первый раз пообщались с журналистами и встретились с одним из своих спасителей, главой Чечни Рамзаном Кадыровым.

Уже в четверг Здота и Бабуш возвращаются в Беларусь — теперь они хотят работать здесь. Здота уверен: его знания о боевых травмах будут полезны и интересны в республике, ведь через него прошли тысячи пациентов, и опыт накопился достаточно большой.

За свое освобождение Здота и Бабуш поблагодарили всех — и Беларусь, и Россию, и лично Кадырова. Надеемся, в дальнейшем у них будет все хорошо.

 
Теги: Минск
 
 
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В плен белорусские медики попали по странной причине: одному из частных медцентров очень нужны были квалифицированные сотрудники.

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