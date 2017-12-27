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Министр ЖКХ рассказал о проблемах в отрасли

28.12.2017 09:43 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 28 дек — Sputnik. Вопросы в сфере ЖКХ часто не решаются на местах, заявил в ходе личного приема граждан министр жилищно-коммунального хозяйства Беларуси Александр Терехов.

Министр ЖКХ рассказал о проблемах в отрасли
CC BY-SA 2.0 / American Advisors Group / $100 Bill Stack
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Работа сферы ЖКХ нередко вызывает нарекания белорусов — не только тарифы и стоимость услуг, но и качество, а также своевременность их оказания. После общения с гражданами глава Минжилкомхоза сделал вывод: организациям ЖКХ необходимо повысить исполнительскую дисциплину.

"Есть проблемы с исполнительской дисциплиной в организациях ЖКХ. Зачастую вопросы не решаются на местах, хотя для этого иногда не нужны большие затраты, а только грамотное техническое решение, которое нужно вовремя применить. Иначе таких обращений просто не было бы. Вынужден констатировать безразличие и грубость работы с заявителями в некоторых случаях. Это недопустимо, ведь система ЖКХ — клиентоориентированная отрасль", — заявил Терехов.

Министр напомнил, что люди должны получать качественные услуги, а работники системы ЖКХ — это работники сферы услуг.

Министр ЖКХ рассказал о проблемах в отрасли
© Sputnik / Виктор Толочко
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Также по итогам рассмотрения жалоб Терехов высказался о необходимости внедрения единого контакт-центра ЖКХ 115 в регионах — сейчас, помимо Минска, центр работает в некоторых областных центрах.

Отметил Терехов и то, что вскоре планируют пересмотреть некоторые нормы законодательства — например, то, когда инвалиды не могут получить льготы на коммуналку, если в их квартирах прописаны и (и при этом даже не проживают) трудоспособные члены семьи.

Напомним, уже с 1 января большинство белорусов будут оплачивать коммунальные услуги по себестоимости — кроме тепла и электроэнергии. Люди же с низким уровнем доходов будут по-прежнему получать безналичные субсидии от государства на оплату коммунальных услуг.

 
Теги: Минск
 
 
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По словам министра Терехова, в организациях ЖКХ есть проблемы с исполнительской дисциплиной.

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