Министр ЖКХ рассказал о проблемах в отрасли

МИНСК, 28 дек — Sputnik. Вопросы в сфере ЖКХ часто не решаются на местах, заявил в ходе личного приема граждан министр жилищно-коммунального хозяйства Беларуси Александр Терехов.

Работа сферы ЖКХ нередко вызывает нарекания белорусов — не только тарифы и стоимость услуг, но и качество, а также своевременность их оказания. После общения с гражданами глава Минжилкомхоза сделал вывод: организациям ЖКХ необходимо повысить исполнительскую дисциплину.

"Есть проблемы с исполнительской дисциплиной в организациях ЖКХ. Зачастую вопросы не решаются на местах, хотя для этого иногда не нужны большие затраты, а только грамотное техническое решение, которое нужно вовремя применить. Иначе таких обращений просто не было бы. Вынужден констатировать безразличие и грубость работы с заявителями в некоторых случаях. Это недопустимо, ведь система ЖКХ — клиентоориентированная отрасль", — заявил Терехов.

Министр напомнил, что люди должны получать качественные услуги, а работники системы ЖКХ — это работники сферы услуг.



© Sputnik / Виктор Толочко Кобяков: регионы сами должны принять решение о реформе ЖКХ

Также по итогам рассмотрения жалоб Терехов высказался о необходимости внедрения единого контакт-центра ЖКХ 115 в регионах — сейчас, помимо Минска, центр работает в некоторых областных центрах.

Отметил Терехов и то, что вскоре планируют пересмотреть некоторые нормы законодательства — например, то, когда инвалиды не могут получить льготы на коммуналку, если в их квартирах прописаны и (и при этом даже не проживают) трудоспособные члены семьи.

Напомним, уже с 1 января большинство белорусов будут оплачивать коммунальные услуги по себестоимости — кроме тепла и электроэнергии. Люди же с низким уровнем доходов будут по-прежнему получать безналичные субсидии от государства на оплату коммунальных услуг.