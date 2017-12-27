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Начальник ГАИ МВД о "золотой молодежи": вседозволенность расслабляет

28.12.2017 09:33 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 28 дек — Sputnik. Сотрудники Госавтоинспекции будут принципиально относиться к нарушителям правил дорожного движения, вне зависимости стоимости автомобиля, заявил начальник ГАИ МВД Беларуси полковник милиции Дмитрий Корзюк.

Начальник ГАИ МВД о "золотой молодежи": вседозволенность расслабляет
© Sputnik / Виктор Толочко
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Руководитель ГАИ рассказал, что, находясь за рулем, выбирает комфортную скорость и знает нюансы управления автомобилем, чтобы сэкономить топливо.

"Сложно комментировать те вещи, которые связаны с воспитанием человека. Могу предположить, что вседозволенность расслабляет таких людей. И уж тем более от приобретения дорогой техники", — заявил Корзюк в ходе прямой телефонной линию в "Сельской газете", отвечая на вопрос жителя Столинского района о поведении на дорогах "золотой" молодежи.

По словам Корзюка, как только кто-то из представителей так называемой "золотой" молодежи попадет в поле зрения сотрудников ГАИ, без сомнения, будет привлечен к ответственности.

"Элитное у водителя авто или нет, для нас значения не имеет", — подчеркнул начальник ГАИ.

В ходе телефонной линии он также сообщил, что сотрудники ГАИ в профилактических целях ездят в маршрутных такси под видом обычных граждан. По его словам, ГАИ проводят рейды по контролю за соблюдением ПДД водителями пригородных маршруток.

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Корзюк сообщил, одним из последних рейдов стало витебское направление.

"Они в качестве пассажиров проехали в маршрутках по Витебску, а также проследовали в микроавтобусах до Минска, Полоцка и вернулись обратно", — сказал начальник ГАИ.

По словам Корзюка, было проверено 30 маршруток, выявлено более 70 нарушений правил дорожного движения и перевозки пассажиров.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
Ссылка на источник 106
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В профилактических целях сотрудники ГАИ стали под видом обычных граждан ездить в маршрутках.

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