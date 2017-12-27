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МВД будет трудоустраивать бывших заключенных на предприятии Светлогорского района
28.12.2017 09:51 — Новости Общества | Tut.by
Солигорский район подарил Республике Беларусь сельхозпредприятие «Хутор-Агро» балансовой стоимостью около 6,5 млн долларов. Далее оно будет передано в подчинение Департамента исполнения наказаний Министерства внутренних дел. Соответствующее постановление Совмина
Напомним, недавно министр внутренних дел
«От успеха работы здесь будет зависеть дальнейшее распространение проекта. Если все получится, то данный опыт переместим на все территориальные управления внутренних дел, кроме Минска», — говорил ранее Игорь Шуневич.
Сельхозпредприятие «Хутор-Агро» создано в июле 2016 года путем реорганизации Светлогорского агропромышленного управления ПО «Белоруснефть». Сейчас основным видом деятельности является производство молока, мяса крупного рогатого скота, зерна и кормов. После передачи «Хутор-Агро» на баланс МВД на предприятии планируют освоить производство новых видов сельхозпродукции, создать собственный участок по производству комбикормов, расширить ассортимент овощной и мясной продукции. Численность работников предприятия сейчас превышает 200 человек.
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Таким образом, по мнению главы МВД, бывшие осужденные получат возможность успешной ресоциализации.
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