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МВД будет трудоустраивать бывших заключенных на предприятии Светлогорского района

28.12.2017 09:51 — Новости Общества | Tut.by  
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Солигорский район подарил Республике Беларусь сельхозпредприятие «Хутор-Агро» балансовой стоимостью около 6,5 млн долларов. Далее оно будет передано в подчинение Департамента исполнения наказаний Министерства внутренних дел. Соответствующее постановление Совмина опубликовано на Национальном правовом портале.


Фото носит иллюстративный характер. Иван Яриванович, TUT.BY

Напомним, недавно министр внутренних дел Игорь Шуневич побывал на «Хутор-Агро» и рассказал, что бывших осужденных в Беларуси планируют трудоустраивать в сельском хозяйстве для их социальной реабилитации. Вся производимая продукция будет использоваться для нужд уголовно-исполнительной системы МВД. Таким образом, по мнению главы МВД, бывшие осужденные получат возможность успешной ресоциализации: «Трудоустройство будет способствовать снижению рецидива, поможет людям влиться в общество, получать зарплату, строить семьи, растить детей, выплачивать иски».

«От успеха работы здесь будет зависеть дальнейшее распространение проекта. Если все получится, то данный опыт переместим на все территориальные управления внутренних дел, кроме Минска», — говорил ранее Игорь Шуневич.

Сельхозпредприятие «Хутор-Агро» создано в июле 2016 года путем реорганизации Светлогорского агропромышленного управления ПО «Белоруснефть». Сейчас основным видом деятельности является производство молока, мяса крупного рогатого скота, зерна и кормов. После передачи «Хутор-Агро» на баланс МВД на предприятии планируют освоить производство новых видов сельхозпродукции, создать собственный участок по производству комбикормов, расширить ассортимент овощной и мясной продукции. Численность работников предприятия сейчас превышает 200 человек.

 
Теги: Минск
 
 
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Таким образом, по мнению главы МВД, бывшие осужденные получат возможность успешной ресоциализации.

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