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Instagram: как Беларусь окутал непроглядный туман
28.12.2017 09:47 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 28 дек — Sputnik. Окутавший накануне Беларусь туман стал одним из главных героев фотографий в социальных сетях.
Густой туман окутал вечером в среду Беларусь. Из-за него синоптики объявляли оранжевый уровень опасности: видимость составляла всего 100-500 метров. К утру четверга туман рассеялся, но остались сотни фотографий в социальных сетях — природное явление привлекло многих любителей Instagram.
Sputnik собрал несколько красивых фотографий окутавшего белорусские города накануне тумана. Посмотрите, как эффектно он выглядит на снимках!
В четверг, 28 декабря, таких эффектных видов уже не будет. По прогнозам синоптиков, в четверг будет облачно с прояснениями, без существенных осадков, а туман возможен лишь местами.
В Беларуси в четверг будет тепло: днем воздух по юго-западу может прогреться до +9 градусов, хотя по северо-востоку будет лишь +1. В Минске столбики термометров покажут лишь +3…+4 градуса.
Подобная погода сохранится и до конца года. Согласно последним прогнозам синоптиков, Новый год мы
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Вечером в среду синоптики объявляли из-за тумана оранжевый уровень опасности, однако уже в четверг в республике ясно.
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