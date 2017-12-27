Instagram: как Беларусь окутал непроглядный туман

МИНСК, 28 дек — Sputnik. Окутавший накануне Беларусь туман стал одним из главных героев фотографий в социальных сетях.

Густой туман окутал вечером в среду Беларусь. Из-за него синоптики объявляли оранжевый уровень опасности: видимость составляла всего 100-500 метров. К утру четверга туман рассеялся, но остались сотни фотографий в социальных сетях — природное явление привлекло многих любителей Instagram.

Sputnik собрал несколько красивых фотографий окутавшего белорусские города накануне тумана. Посмотрите, как эффектно он выглядит на снимках!

Публикация от @gonkow Дек 27, 2017 at 10:52 PST

Публикация от antoparti (@antoparti) Дек 27, 2017 at 3:20 PST

Публикация от @makeyourempire Дек 27, 2017 at 11:25 PST

В четверг, 28 декабря, таких эффектных видов уже не будет. По прогнозам синоптиков, в четверг будет облачно с прояснениями, без существенных осадков, а туман возможен лишь местами.

В Беларуси в четверг будет тепло: днем воздух по юго-западу может прогреться до +9 градусов, хотя по северо-востоку будет лишь +1. В Минске столбики термометров покажут лишь +3…+4 градуса.

Пробки 10 баллов: сильный туман парализовал движение в центре Минска >>

Подобная погода сохранится и до конца года. Согласно последним прогнозам синоптиков, Новый год мы будем встречать без снега .