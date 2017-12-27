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В Климовичах кино будут показывать в концертном зале Центра культуры
28.12.2017 10:16 — Новости Общества | Tut.by
В Климовичах открыли новый кинозал. Показывать фильмы теперь будут в концертном зале районного центра культуры, сообщает
Старый кинотеатр закрыли в апреле этого года — здание требовало серьезных вложений для ремонта, оборудование было изношено. Поэтому строение законсервировали, рассказали в райисполкоме.
Решили, что кинозал оборудуют в концертном зале районного центра культуры. Новое кидовидеопроекционное оборудование общей стоимостью 42,5 тысячи рублей купили за счет сэкономленных в результате оптимизации бюджетных средств.
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Старое здание закрыли и законсервировали.
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