В Климовичах кино будут показывать в концертном зале Центра культуры

В Климовичах открыли новый кинозал. Показывать фильмы теперь будут в концертном зале районного центра культуры, сообщает ИА «Могилевские ведомости» .

Старый кинотеатр закрыли в апреле этого года — здание требовало серьезных вложений для ремонта, оборудование было изношено. Поэтому строение законсервировали, рассказали в райисполкоме.

Решили, что кинозал оборудуют в концертном зале районного центра культуры. Новое кидовидеопроекционное оборудование общей стоимостью 42,5 тысячи рублей купили за счет сэкономленных в результате оптимизации бюджетных средств.