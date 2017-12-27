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Фигуранта дела о нелегальной миграции экстрадируют в РБ из Дагестана

28.12.2017 10:33 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 28 дек — Sputnik. Правоохранительные органы Беларуси и России провели операцию по задержанию гражданина РФ, который наладил канал нелегальной миграции через территорию Беларуси, сообщили в УВД Гродненской области.

Фигуранта дела о нелегальной миграции экстрадируют в РБ из Дагестана
© REUTERS/ Darrin Zammit Lupi
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Выходец из Дагестана обвиняется в совершении преступления, которое относится к категории тяжких. Кроме того он находился в международном розыске с 15 ноября 2017 года.

"Обвиняемого Аскерова разыскивали по подозрению в совершении преступления, которое предусмотрено частью второй статьи 371-1 уголовного Кодекса Республики Беларусь – "Организация незаконной миграции", — сообщил Sputnik в четверг официальный представитель УВД Гродненского облисполкома Максим Базыленко.

По его словам, в связи с тем, что дагестанец подозревается в совершении тяжкого преступления, к розыску были подключены оперативники из уголовного розыска УВД Гродненской области.

Белорусские и российские сотрудники органов внутренних дел в ходе оперативно-розыскных мероприятий установили автомобиль, на котором передвигался Аскеров, и эту информацию передали коллегам из соседних государств.

"Аскерова задержали в Дагестане. Прокурор выписал постановление о применении в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу", — сказал собеседник Sputnik.

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По словам представителя УВД, в настоящее время решается вопрос об экстрадиции Аскерова в Беларусь, где он будет привлечен к уголовной ответственности.

Санкция статьи, по которой в отношении дагестанца возбуждено уголовное дело, предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет с конфискацией имущества.

 
Теги: Минск
 
 
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Выходцу из Дагестана в Беларуси грозит до семи лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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