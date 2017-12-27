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Среди пострадавших при взрыве в Санкт-Петербурге граждан Беларуси нет
28.12.2017 10:42 — Новости Общества | БелТА
МИД РБ. Фото из архива
28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. По предварительной информации российской стороны, среди пострадавших при взрыве в Санкт-Петербурге белорусов нет. Об этом в своем твиттер-аккаунте сообщает МИД Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.
Как сообщалось, в СМИ уже появилось видео, на котором
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