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Среди пострадавших при взрыве в Санкт-Петербурге граждан Беларуси нет

28.12.2017 10:42 — Новости Общества | БелТА  
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Среди пострадавших при взрыве в Санкт-Петербурге граждан Беларуси нет
МИД РБ. Фото из архива

28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. По предварительной информации российской стороны, среди пострадавших при взрыве в Санкт-Петербурге белорусов нет. Об этом в своем твиттер-аккаунте сообщает МИД Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

Как сообщалось, в СМИ уже появилось видео, на котором запечатлен подозреваемый в совершении взрыва в супермаркете "Перекресток" на Кондратьевском проспекте Санкт-Петербурга. В результате взрыва пострадали 13 человек. Пятеро из них отказались от госпитализации.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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