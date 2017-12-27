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Лукашенко: Школьная программа очень насыщена и сложна

28.12.2017 11:45 — Новости Общества | Tut.by  
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В 2018 году в Беларуси должны провести «серьезнейшее мероприятие» по совершенствованию образования. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня во Дворце Республики на новогоднем благотворительном празднике для детей, который прошел в рамках акции «Наши дети».


Фото: пресс-служба президента Беларуси

«Предстоящий год будет самым серьезным в плане образования. Здесь мы должны провести серьезнейшее мероприятие по совершенствованию нашего образования, сделать его нормальным и адаптированным к современной жизни и жизни в будущем», — сказал Александр Лукашенко.

По словам президента, школьная программа очень насыщена и сложна. «Конечно, важно этот этап пройти достойно, получить знания, потому что (вы, наверное, тоже заметили) идти в будущее без знаний, особенно теперь, невозможно. Жизнь стала гораздо сложнее, и вам надо это все освоить», — сказал глава государства.

С другой стороны, отметил он, в Беларуси постоянно проводится работа по адаптации школьной программы, делается все, чтобы она была доступной и оптимальной. «Чтобы учителя и родители не насаждали вам лишнего, чтобы вы, кроме учебы, в школьные годы могли заниматься спортом, могли отвлечься на любимое мероприятие. И мы в этом направлении немало сделали», — констатировал Александр Лукашенко.

 
 
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С другой стороны, отметил он, в Беларуси постоянно проводится работа по адаптации школьной программы, делается все, чтобы она была доступной и оптимальной: "Чтобы...

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