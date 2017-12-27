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В Ляховичах мужчина обвиняется в изнасиловании несовершеннолетней дочери
28.12.2017 11:55 — Новости Общества | Tut.by
В суд направлено уголовное дело по обвинению 37-летнего жителя Ляховичей в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней.
Преступление было совершено 25 августа. По версии обвинения, мужчина в состоянии опьянения избил и изнасиловал несовершеннолетнюю дочь. На тот момент дома никого не было — мама девочки с другими детьми гостила у родственников.
Мужчине предъявлено обвинение в изнасиловании заведомо несовершеннолетней и насильственных действиях сексуального характера в отношении заведомо несовершеннолетней, сообщила TUT.BY заместитель начальника отдела прокуратуры Брестской области Марина Петручик.
Возраст ребенка не называют — «в интересах несовершеннолетней». Известно, что ей более 14 лет.
Санкции статей предусматривают до 13 лет лишения свободы.
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По версии обвинения, мужчина в состоянии опьянения избил и изнасиловал несовершеннолетнюю дочь.
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