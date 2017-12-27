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ЮНИСЕФ признал, что детей все чаще используют в войнах

28.12.2017 12:01 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 28 дек — Sputnik. Дети, оказавшиеся в зоне военного конфликта, часто становятся смертниками или используются как живые щиты, следует из доклада ЮНИСЕФ по итогам 2017 года.

ЮНИСЕФ признал, что детей все чаще используют в войнах
© Pixabay
Девочка-смертница взорвала группу детей в Камеруне

В докладе особенно отмечается положение более трехсот тысяч детей этнической группы Рахинджа, которые сталкиваются с нарушением своих прав в Мьянме. Некоторые дети, которых выкрали экстремисты, сталкиваются с насилием со стороны государственных служб после освобождения. Других войны затрагивают косвенно – через болезни, недоедание и подобные трудности.

Джихадистская организация Боко Харам действует на территории Нигерии, Чада, Нигера и Камеруна. По приказу членов организации по крайней мере 135 несовершеннолетних в этом году стали смертниками — это в пять раз больше, чем в 2016 году.

Насилие, принудительные браки и рабство распространены в Ираке, Сирии, Йемене, Нигерии, Южном Судане и Мьянме.

Политическая обстановка в Демократической республике Конго вынудила почти 850 тысяч детей покинуть свои дома, более чем на 200 медцентров и 400 школ были совершены нападения.

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В Сомали около 1800 несовершеннолетних были призваны в армию в первые десять месяцев 2017 года. В Южном Судане за почти пять лет эта цифра достигла 19 тысяч.

В Йемене за три года военных действий погибло или были ранены пять тысяч детей. В Ираке и Сирии несовершеннолетних часто используют как живые щиты.

 
Теги: Минск
 
 
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В Сомали около 1800 детей были призваны в армию в первые десять месяцев 2017 года, а в Южном Судане за почти пять лет эта цифра достигла 19 тысяч.

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