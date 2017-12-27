Без паники: градус водки в Беларуси снижать не планируют

МИНСК, 28 дек — Sputnik. В российской Госдуме на рассмотрение зарегистрирован законопроект, инициаторы которого призывают снизить градус водки до 37,5 процентов. Соответствующий закон вступит в силу уже с 1 июля 2018 года.

Корреспондент Sputnik выяснил у белорусских производителей крепких алкогольных напитков, не планируют ли они снижать традиционный градус водки и как подобный ход сказывается на производстве.

"Менделеева никто не отменял"

Согласно определению Госстандарта Беларуси, крепость водки может варьироваться от 37,5 до 56%, особой водки с добавлением ароматизаторов – от 40 до 45%. 37,5 градусов – это минимальный порог, ниже которого производители по закону опускаться не могут. И разные виды водки с такой крепостью в Беларуси производятся уже не один год.



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"37,5 градусов – это норма, предусмотренная действующим законодательством. У нас водка может выпускаться от 37,5 градусов и выше, это предусмотрено белорусскими и российскими стандартами", — пояснила заместитель генерального директора по координации и корпоративному развитию ОАО "Минск Кристалл" Ирина Кондратова.

По ее словам, "Минск Кристалл" выпускает и традиционную 40-градусную водку, и водку крепостью 37,5%, но ее гораздо меньше.

"Массовый переход на производство такой водки не планируется. Спрос на нее намного меньше, чем на 40-градусную. Менделеева пока еще никто не отменял", — подчеркнула замдиректора.

Ирина Кондратова также отметила, что снижение градуса позволит снизить ставку акциза – она будет дешевле, потому что от крепости водки зависит ее цена.

"На качестве продукта это не сказывается никак. Обычный человек вряд ли заметит разницу, только если ему об этом сказать", — рассказала она.

"37,5% — это "женская" водка"

На "Гродненском ликеро-водочном заводе" также развеяли опасения белорусов по поводу снижения градуса "беленькой".



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"Мы выпускаем водку и 37,5%, но у нас только два наименования такого напитка. Основная масса выпускаемого продукта – это 40-градусная водка. Она намного более востребована. Покупатель выбирает водку на полке в магазине, видит маленькую крепость 37,5 и отдает предпочтение 40-процентной", — рассказала главный технолог ОАО "Гродненский ликеро-водочный завод" Оксана Быцан.

Главный технолог пояснила, что снижение градуса на затраты на производство напитка никак не влияет. "Это несложно, выйти на такое содержание спирта в продукте, просто можно чуть больше воды добавить. А цена такой водки ниже", — отметила она.

По ее словам, такая водка по органолептике более "мягкая", но большинство покупателей все же предпочитают традиционную. "Водку употребляет контингент, который этот напиток любит, а 37,5% — это, можно сказать, "женская" водка, мягкая. Но женщины водку значительно реже пьют. А мужчины предпочитают более "жесткую". Однако есть 40-процентные водки, которые будут даже мягче 37,5. Качество одинаковое", — заключила Оксана Быцан.

Меньше градус – больше выпьют

Некоторые российские законотворцы уверены, что снижение градуса водки благотворно повлияет на здоровье употребляющих этот напиток. Свое мнение по этому поводу высказал главный нарколог Минска Сергей Молочко.



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"Трудно сказать однозначно, нужно ли принять такую же меру в Беларуси. Я думаю, что существенной разницы в употреблении алкоголя не будет", — отметил он.

По словам нарколога, снижение градуса напитка действительно может повлиять на здоровье, но только тех людей, у которых нет зависимости.

"На людей, у которых есть зависимость, это никак не повлияет. Если производители снизят крепость напитка на 2,5%, то такие люди минимум на эти же 2,5% увеличат объем потребляемого. Люди с зависимостью более слабого напитка выпьют больше", — пояснил он.

По мнению Сергея Молочко, это очередная мера, продиктованная экономическими соображениями, и это не поможет снизить уровень алкоголизации населения.

"Для начала нужно сделать алкоголь менее доступным по временному и географическому факторам. Молодежи нужно ограничить доступ к алкоголю. К счастью, сейчас есть такая тенденция, что молодые люди употребляют алкоголя меньше, чем предыдущие поколения – и в Беларуси, и во всем мире", — подытожил главный нарколог Минска.