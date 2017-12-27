Президент пообещал сделать образование нормальным в 2018-м

МИНСК, 28 дек — Sputnik. Систему образования в следующем году предстоит сделать нормальной и адаптированной к современной жизни и будущему, заявил в четверг на благотворительном празднике для детей президент Беларуси Александр Лукашенко.

Изменения в сфере образования продолжаются уже не первый год, однако в наиболее активную фазу перешли в 2017-м: подготовлен проект нового Кодекса об образовании и проведен Республиканский педсовет. Также продолжается работа над усовершенствованием учебников и учебных программ.

"Предстоящий год будет самым серьезным в плане образования. Здесь мы должны провести серьезнейшее мероприятие по совершенствованию нашего образования, сделать его нормальным и адаптированным к современной жизни и жизни в будущем", — заявил Лукашенко.

Президент признал: сегодня школьная программа очень насыщена и сложна.

"Конечно, важно этот этап пройти достойно, получить знания, потому что (вы, наверное, тоже заметили) идти в будущее без знаний, особенно теперь, невозможно. Жизнь стала гораздо сложнее, и вам надо это все освоить", — добавил глава государства.

При этом президент отметил, что в стране постоянно проводится адаптация школьной программы — специалисты стараются, чтобы она была доступной и оптимальной.

"Чтобы учителя и родители не насаждали вам лишнего, чтобы вы, кроме учебы, в школьные годы могли заниматься спортом, могли отвлечься на любимое мероприятие. И мы в этом направлении немало сделали", — добавил Лукашенко.

На все основные реформы системы образования глава государства отвел немного времени: "Час Ч" для министерства образования и лично министра Игоря Карпенко установлен на 1 сентября 2019-го. До этого времени надо внести коррективы как в дошкольное, так в среднее и высшее образование, а также систему поступления в вузы.