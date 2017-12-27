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Лукашенко на главной елке страны: "Вы все мои дети"

28.12.2017 13:00 — Новости Общества | Tut.by  
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В Дворце Республики прошла главная елка страны, куда были приглашены 2,3 тысячи детей — сироты, одаренные ученики, воспитанники опекунских и семей беженцев, кадеты и спортсмены. Как всегда с поздравлением выступил президент и от своего имени вручил подарки. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.


Фото: пресс-служба президента

28 декабря во Дворец Республики со всех регионов страны приехали дети, им от 8 до 14 лет. Главная елка стала заключительным событием благотворительной акции «Наши дети». Перед спектаклем выступил президент.

«Знаю, вы умные, наблюдательные и понимаете, что на Земле не все ваши сверстники могут вот так вот прийти к президенту на елку, побывать на школьной елке, у родителей на предприятиях получить подарки. Далеко не все. Есть много мест на нашей планете, где дети не просто голодают, а умирают от голода», — напомнил Александр Лукашенко.

Об этом нужно помнить, отметил президент, чтобы ценить прошлое и «созидать лучшее будущее». Он вспомнил свое детство и назвал эти годы счастливыми.

«Многие проблемы, трудности, которые дети тогда испытывали, мы увидели только на расстоянии, прожив много лет. Было много недетских забот, был тяжелый труд — такое время было. Но у нас и у вас было одно общее — мы всегда с замиранием сердца ждали этот праздник, Деда Мороза, который обязательно должен прийти и принести подарки».

От имени Александра Лукашенко присутствующим вручили презенты.

«Вы все мои дети, за которых я отвечаю. И я горжусь этим», — подчеркнул президент.

 
 
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Во Дворец Республики съехались 2,3 тысячи детей - сироты, одаренные ученики, воспитанники опекунских и семей беженцев, кадеты и спортсмены.

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