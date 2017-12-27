Недавно следователи рассказали о выявленном случае педофилии в многодетной семье из Минска. Отец несколько лет насиловал маленьких дочерей и падчерицу. Суд признал его виновным и отправил в колонию на 20 лет. О том, как вскрываются такие факты и как после этого ведут себя фигуранты — в интервью со следователем Фрунзенского районного отдела СК Инной Борисик.





Делом о насилии в многодетной семье занималась 25-летняя следователь Инна Борисик. Она работает в одном из самых загруженных подразделений СК — Фрунзенского района Минска. Для сравнения, людей здесь проживает больше, чем, например, в целом Витебске. Плюс своя специфика: много социальных домов.

— Вчера завершила дело по мошенничеству. Узкой специализации нет. Хотя расследую все дела, которые касаются половой неприкосновенности и свободы. Таких у меня было порядка 10−15, из них пять — по детям.

— Какими еще преступлениями занимались в последнее время?

— Сейчас к своему журналу обращусь. Очень нужна вещь, чтобы помнить все дела и сроки, — достает собеседница разлинованную тетрадь. — У каждого следователя в производстве не одно уголовное дело. Сейчас у меня пять. Нагрузка варьируется — в зависимости от оперативной обстановки в районе. За последние пару месяцев вели дела по незаконному обороту наркотиков (очень много было), по насилию в отношении сотрудников милиции, хулиганству, половому сношению с несовершеннолетним.





— А как попали в следователи после Академии МВД?

— В любом случае есть обязательное распределение. При поступлении заключается контракт, пять лет отработки. В старших классах определилась, что хочу связать свою жизнь с юриспруденцией. Всегда было интересно смотреть фильмы про правоохранительные органы, решила попробовать — получилось.

— И как теперь эти фильмы смотрите? Смотрите ли?

— Безусловно реальная жизнь отличается. Там следователя представляют как универсального сотрудника — в него вкладывают и оперативную работу, и экспертную, и следственную. В жизни это разные ведомства, у каждого свои обязанности. Иногда в фильмах показывают сверхвозможности, в том числе экспертов. Но часто преступники уничтожают улики или готовятся к преступлению, поэтому их остается мало. Не всегда удается найти достаточное количество следов.

Во многом это можно отнести к делам о насилии над детьми.

О насилии в семье: «Родственники очень редко помогают в расследовании»

Такие преступления носят латентный, то есть скрытый характер. И вскрываются случайно. Например, когда при медицинских осмотрах выясняют, что малолетний ребенок вступал в половую связь.

Из последнего, о чем писали СМИ: в Мстиславле 13-летняя школьница родила ребенка , генетическая экспертиза показала — отцом является приемный отец школьницы. А в Полоцке девочка попала в больницу с повреждением половых органов — над ней издевался отец.

— Помню дело, когда в отношении ребенка совершалось не половое, а физическое насилие. Этот факт был вскрыт школой — молодцы, что обратили внимание на замкнутое поведение, синяки. Когда начали общаться с девочкой, она рассказала о побоях со стороны обоих родителей — родного и приемного. Иногда дети рассказывают о преступлении психологу или преподавателю, с кем они в доверительных отношениях. Ряд преступлений вскрывается членами семьи, которые решаются сообщить в органы. И потом помогают в расследовании — но это очень редко.





— Редко? А часто сталкиваетесь с тем, что окружение активно заступается за подозреваемого?

— Да, конечно! Часто, часто. Было конкретное уголовное дело, потерпевшая — 5-летняя девочка, действия сексуального характера со стороны сожителя матери. Происходящее на балконе увидели курильщики с верхних этажей. Вся семья девочки, мама и бабушка, говорили на стадии следствия, что этого не может быть. Только когда их ознакомили с экспертизами, они наконец поняли, что это не оговор или какой-то произвол, как любят говорить. Родственники до последнего считали мужчину невиновным, говорили о каких-то положительных качествах: человек работает и заслуживает доверия, любит ребенка как своего и никогда ничего не делал…

Мужчину в итоге приговорили к 10 годам лишения свободы в колонии усиленного режима.

Осенью многих возмутила новость о педофиле из Борисова : в многодетной семье 40-летний мужчина несколько лет насиловал 8-летнюю падчерицу. Девочка не выдержала и рассказала маме, та поговорила с супругом (мужчина все отрицал) — но в милицию не пошла. Якобы испугалась, что заберут всех детей. Только на работе проболталась коллеге, а та сообщила в органы .

— Многие тогда задавались вопросом: почему к ответственности не привлекли маму? По закону второго родителя можно привлечь за молчание?

— В Уголовном кодексе есть статья «Недонесение об особо тяжком преступлении». Изнасилование и насильственные действия сексуального характера подпадают под такое определение. Но у статьи есть примечание: члены семьи и близкие родственники подозреваемого освобождаются от ответственности. Поэтому если сухо трактовать закон — а мы и должны его строго трактовать — здесь можно только морально судить. С учетом, что второй родитель никакого участия в совершении преступления не принимал.

Почти все педофилы отрицают вину

Самое сложное в работе над такими делами, говорит Инна Борисик, это найти общий язык с пострадавшими детьми.

— Мы должны выяснить у потерпевшего ребенка все детали, потому что в этих преступлениях обычно отсутствуют свидетели, они вскрываются через какое-то время, когда следы утрачены, в том числе следы биологические. Эти показания имеют важное значение для доказывания вины. Потом они ложатся в основу приговора суда.





Но перед этим с детьми говорит специалист в комнате «дружественного опроса» — специальном уютном помещении с мягкой мебелью и игрушками, таких уже 21 в стране. Разговор записывают на камеру, потом могут использовать в суде, чтобы лишний раз не травмировать.

— Сначала с ребенком общается специалист, чтобы не замкнулся. Ведь дети понимают, что это интимно — например, когда снимают одежду. И стесняются, не хотят говорить. Дети доверяют родителям, и когда папа, например, совершает такие действия — ребенок почему молчит? Ему сказали, что это «наш секрет» (как в случае с упомянутой многодетной семьей из Минска. — Прим. TUT.BY). И он не видит чего-то преступного, ведь у этого человека есть авторитет в семье, они живут вместе. Ребенка нужно плавно подводить к этой ситуации, чтобы он вспоминал тот день.

Далее психологи изучают сказанное, выясняют психическое состояние ребенка и кроме того — склонность к фантазированию и внушаемости.

— Это делается для того, чтобы исключить ситуацию, что ребенок научен одним из родителей, а взрослые таким образом выясняют отношения. А вообще в таких делах самое тяжелое — научиться абстрагироваться. Это работа, нужно трезво мыслить, а эмоции отодвигать на задний план. Чтобы уточнить все. Но это дети, тяжело слушать, что они говорят…

Сами педофилы почти никогда не признают вину. По тому же случаю в минской семье — недавно фигурант обжаловал приговор.

— И чем мотивируют? Что ребенок придумал?

— Либо кто-то научил. И мне кажется, обвиняемые пытаются сами себя убедить в том, что невиновны.

— С раскаянием сталкивались?

— На памяти только один случай. (…) Изнасилование школьницы случайным прохожим. Парень употребил спайсы и напал на первую попавшуюся девушку. Преступник признал вину.

Чтобы выяснить, в чем лжет обвиняемый, иногда проводят экспертизу с применением полиграфа. А на сексологической экспертизе анализируется, есть ли «расстройства сексуальных поведенческих предпочтений».

— Судя по делам о педофилии, которые известны СМИ, большинство фигурантов отправляются за решетку. Получается, у человека могут быть расстройства, при этом он вменяем и может отвечать за поступки?

— Да. Это отдельные вопросы по поводу психического здоровья и осознавал ли. Даже если эксперты установили, что человек страдает такими расстройствами, он может нести уголовную ответственность. В моей практике — все фигуранты дел о половых преступлениях (отвечали перед законом. — Прим. TUT.BY).

В декабре в Витебске судили двух мужчин : их жертвами стали соседские дети и даже трое внуков. И даже записывали все на камеру. Один из фигурантов, по данным милиции, называл свои действия лишь «баловством».



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: пресс-служба Следственного комитета

— У таких преступлений есть научно доказанные предпосылки? Скажем, насилие в детстве?

— Если почитать литературу, то там конечно говорится о таких факторах, как насилие в детстве, злоупотребление алкоголем и низкий уровень образования. Но что касается практики, то часто требуешь характеристику на педофила и получаешь: трудовую дисциплину не нарушает, хорошая семья, соседи и преподаватели в школе — все хорошо отзываются. Ни у кого не возникает сомнений.

Следователь вспоминает случай насилия над девочкой дошкольного возраста. Казалось, благополучная семья, с высоким достатком, несколько детей. Оказалось, отчим несколько лет насиловал ребенка дома и даже за границей на отдыхе.

— Вы рассуждали, почему в определенный момент человек переступает это табу?

— Очень тяжело понять. По всем моим делам о насилии обвиняемые были признаны виновными в суде. По экспертизе — все отдавали отчет своим действиям. Понимаешь, что человек не больной и его действия нельзя объяснить расстройством. И когда это продолжается несколько лет, а еще в отношении родных детей… Ведь они были неспособны сопротивляться в силу возраста. В будущем это может отразиться на их жизни и том, как будут строить свою личную жизнь.

Как отмечают специалисты, один из факторов преступности — доступность порнографических материалов с детьми в интернете.

— С одной стороны детей учат пониманию интимности, личных границ и умению сказать «нет». С другой — часто наблюдаю, как детей просят приветствовать гостей объятиями или поцелуями. Как думаете, есть тут проблема?

— Будет звучать банально, но с детства нужно объяснять: такие жесты можно адресовать только членам семьи или родственникам. И по желанию.

— Есть какие-то рекомендации для родителей на что обращать внимание?

— Строить максимально доверительные отношения с ребенком, расспрашивать о его круге общения и взрослых знакомых. Важно, чтобы дети не боялись, что их отругают или отнесутся к их словам как выдумке. Следить за тем, кто вхож в дом и с кем наедине оставляют ребенка. Напоминать, что нельзя говорить с незнакомыми людьми и ходить в незнакомые места, принимать подарки. Своевременно проходить все медицинские осмотры. Должно насторожить, если ребенок чересчур осведомлен в сфере сексуальных отношений, а родители еще не говорили с ним о половом воспитании. Нужно узнать, откуда ему это известно.

Официально: только в Минске за год от насилия пострадали 47 детей и подростков

— Отсутствие физического контакта при совершении действий сексуального характера не исключает того, что человека могут привлечь к уголовной ответственности, — отмечает начальник управления процессуального контроля УСК по Минску Андрей Кожевников.

Уголовным кодексом Беларуси предусмотрено семь составов преступлений против половой неприкосновенности или свободы. Среди них — изнасилование, насильственные действия сексуального характера, развратные действия, вовлечение в занятие проституцией и другие.

— Нужно учитывать, что в таких действиях имеются две составляющие: физическая и психологическая. Зачастую насилие в отношении детей оказывает влияние не столько на физические состояние детей, сколько на их психику. Так, «развратные действия» направлены на возбуждение у детей и подростков полового влечения. Например, обнажение перед детьми половых органов или совершение в их присутствии действий сексуального характера, — объясняет специалист.



Фото: пресс-служба Следственного комитета

Вот итоги борьбы с педофилией в Минске с начала года и по декабрь: всего поступило 238 сообщений и заявлений о преступлениях данной категории.

В итоге возбуждено 72 уголовных дела в отношении 22 лиц. Жертвами стали 47 детей и подростков.

В отношении пяти человек расследование продолжается, в отношении двух дела прекращены, 15 граждан осуждены.

Больше всего дел о насилии касаются действий сексуального характера (42 из 72). Еще пять — изнасилования. 15 дел возбуждено за вступление в половую связь с теми, кто не достиг 16-летнего возраста. 10 дел — за развратные действия.

— В действительности цифра намного больше, так как эти преступления имеют латентный характер. И совершаются, в большинстве своем, над детьми, которые в силу возраста и психического развития не понимают опасность происходящего. Как правило, от таких дейсвий страдают дети, оставшиеся без попечения родителей или из бедных семей, — анализирует Андрей Кожевников.

Из статистики следует, что примерно каждый третий преступник приходился родственником ребенку-жертве.

Специалисты рекомендуют Убедите ребенка в том, что он может рассказать вам обо всем. И вы не будете сердиться или ругать, что бы ни произошло. Скажите: «Нет таких плохих вещей, о которых мы не могли бы поговорить с тобой». Расскажите ребенку о «хороших» и «плохих» прикосновениях. И попросите обязательно сказать о «плохих», даже если это был кто-то из родных или знакомых. Обсудите с ребенком, что такое «хорошие» и «плохие» секреты. И попросите привести примеры таких секретов. Если ребенок не хочет оставаться с кем-то из взрослых, задумайтесь, почему это происходит. Предупредите ребенка, что опасно сообщать другим пользователям Сети свои адреса, номера телефонов и другую личную информацию (например, номер школы и любимые места для игр). А тем более встречаться с интернет-друзьями, которые в жизни могут оказаться совсем другими людьми. Попросите ребенка сообщать, если он столкнется в интернете с угрозами, домогательством или шантажом. И пообещайте, что не будете сердится или запрещать компьютер, что бы ни случилось. Верьте своему ребенку. Дети крайне редко лгут о сексуальном насилии, особенно маленькие. Нельзя игнорировать такие рассказы. Если ребенок рассказал о насилии, постарайтесь не испугать его своей реакцией. Увидев, что вы испуганы или рассержены, он может замкнуться. Ни в коем случае не обвиняйте ребенка («почему не защищался», «почему позволила это сделать с собой»). Самое важное — объяснить, что он не виноват в случившемся. Не занимайтесь сами расследованием — обязательно обратитесь в правоохранительные органы.