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МВД получит сельхозпредприятие для трудоустройства бывших заключенных
28.12.2017 13:10 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 28 дек — Sputnik. Светлогорский район передаст в подчинение Департаменту исполнения наказаний МВД сельхозпредприятие "Хутор-Агро".
© Sputnik/ Виталий Белоусов
Соответствующее постановление Совета Министров №995 от 22 декабря 2017 года было
Не так давно "Хутор-Агро" посетил министр внутренних дел Беларуси Игорь Шуневич. По его словам, бывших осужденных в Беларуси планируется трудоустраивать для дальнейшей социальной реабилитации. Упомянутое предприятие выбрали в качестве экспериментальной базы для реализации проекта. В случае положительной динамики опыт могут перенести на все территориальные управления внутренних дел, кроме Минска.
До 1 января 2018 года "Хутор-Агро" должно быть безвозмездно принято в собственность Республики Беларусь, а после — передано Департаменту исполнения наказаний МВД.
Сельхозпредприятие было создано в июле 2016 года путем реорганизации Светлогорского агропромышленного управления ПО "Белоруснефть". Сейчас здесь производят молоко, мясо крупного рогатого скота, зерно и корма.
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Балансовая стоимость предприятия "Хутор-Агро" на 1 октября текущего года составила более 12,7 миллиона рублей.
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