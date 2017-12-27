ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

МВД получит сельхозпредприятие для трудоустройства бывших заключенных

28.12.2017 13:10 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 28 дек — Sputnik. Светлогорский район передаст в подчинение Департаменту исполнения наказаний МВД сельхозпредприятие "Хутор-Агро".

МВД получит сельхозпредприятие для трудоустройства бывших заключенных
© Sputnik/ Виталий Белоусов
ДИН МВД: электронные наручники появятся в Беларуси в 2018 году

Соответствующее постановление Совета Министров №995 от 22 декабря 2017 года было опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

Не так давно "Хутор-Агро" посетил министр внутренних дел Беларуси Игорь Шуневич. По его словам, бывших осужденных в Беларуси планируется трудоустраивать для дальнейшей социальной реабилитации. Упомянутое предприятие выбрали в качестве экспериментальной базы для реализации проекта. В случае положительной динамики опыт могут перенести на все территориальные управления внутренних дел, кроме Минска.

До 1 января 2018 года "Хутор-Агро" должно быть безвозмездно принято в собственность Республики Беларусь, а после — передано Департаменту исполнения наказаний МВД.

Сельхозпредприятие было создано в июле 2016 года путем реорганизации Светлогорского агропромышленного управления ПО "Белоруснефть". Сейчас здесь производят молоко, мясо крупного рогатого скота, зерно и корма.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 87
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Балансовая стоимость предприятия "Хутор-Агро" на 1 октября текущего года составила более 12,7 миллиона рублей.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Посольство РФ в Минске вручило медали ветеранам ВОВ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика