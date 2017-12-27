МВД получит сельхозпредприятие для трудоустройства бывших заключенных

МИНСК, 28 дек — Sputnik. Светлогорский район передаст в подчинение Департаменту исполнения наказаний МВД сельхозпредприятие "Хутор-Агро".



© Sputnik/ Виталий Белоусов ДИН МВД: электронные наручники появятся в Беларуси в 2018 году

Соответствующее постановление Совета Министров №995 от 22 декабря 2017 года было опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

Не так давно "Хутор-Агро" посетил министр внутренних дел Беларуси Игорь Шуневич. По его словам, бывших осужденных в Беларуси планируется трудоустраивать для дальнейшей социальной реабилитации. Упомянутое предприятие выбрали в качестве экспериментальной базы для реализации проекта. В случае положительной динамики опыт могут перенести на все территориальные управления внутренних дел, кроме Минска.

До 1 января 2018 года "Хутор-Агро" должно быть безвозмездно принято в собственность Республики Беларусь, а после — передано Департаменту исполнения наказаний МВД.

Сельхозпредприятие было создано в июле 2016 года путем реорганизации Светлогорского агропромышленного управления ПО "Белоруснефть". Сейчас здесь производят молоко, мясо крупного рогатого скота, зерно и корма.