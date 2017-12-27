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Посольство РФ в Минске вручило медали ветеранам ВОВ
28.12.2017 13:08 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 28 дек — Sputnik. Сотрудники Посольства России в Беларуси приняли участие в церемонии вручения медалей ветеранам ВОВ, которая прошла в Могилеве.
"В УВД Могилевской области состоялось торжественное вручение ветерану ВОВ полковнику милиции в отставке Максиму Застрелову медали "За отвагу", — сообщили Sputnik в четверг в Посольстве РФ в Минске.
Там отметили, что в июне 1945 года Застрелов был награжден медалью за проявленные смелость и мужество в боях на подступах к городу Кенигсбергу.
В мероприятии приняли участие помощник атташе по вопросам обороны при посольстве РФ в РБ майор Илья Мелитовский, военный комиссар Могилева и Могилевского района полковник Владимир Белюсь, третий секретарь посольства РФ Мария Донец, члены организаций российских соотечественников "Русское культурно-просветительское общество" и "Наше наследие", сказали собеседники Sputnik.
Они также сообщили, в военном комиссариате Бобруйска, Бобруйского, Глусского и Кировского районов также прошли торжественные церемонии передачи удостоверений и вручения медалей ветеранам ВОВ. Приказом командира 336 стрелкового полка от 17 июня 1943 медалью "За отвагу" был награжден Павел Петухов.
"В бою за высоту 11 июня 1943 года красноармеец Петухов под ожесточенным огнем противника, отражая атаки фашистов, обеспечивал связью передовые подразделения с командованием. Удостоверение к награде вручено его дочери Нине Толстик", — сообщили в Посольстве.
Там также отметили, что еще одна медаль "За отвагу" вручена сыну ветерана. В ноябре 1945 года этой медали был удостоен Пантелеймон Худяков, который в бою 12 марта 1945 года, выполняя приказ командования получил тяжелые ранения. Удостоверение к награде вручено его сыну Юрию Худякову.
Также участнику ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС Анатолию Курнавенкову медаль "За спасение погибавших" в соответствии с указом президента России от 8 сентября 2010 года, сказали в посольстве.
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Накануне Нового года в Могилеве представители российского Посольства вручили медали ветеранам Великой Отечественной войны.
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