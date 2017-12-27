Посольство РФ в Минске вручило медали ветеранам ВОВ

МИНСК, 28 дек — Sputnik. Сотрудники Посольства России в Беларуси приняли участие в церемонии вручения медалей ветеранам ВОВ, которая прошла в Могилеве.

"В УВД Могилевской области состоялось торжественное вручение ветерану ВОВ полковнику милиции в отставке Максиму Застрелову медали "За отвагу", — сообщили Sputnik в четверг в Посольстве РФ в Минске.

26.12 с.г. в УВД Могилевского облисполкома состоялось

торжественное вручение ветерану ВОВ полковнику милиции

в отставке Максиму Наумовичу Застрелову медали «За отвагу».Приказ №030/н от 20.06.1945 г. по1289 Мазурскому стрел. полку110-ой Верхнеднепровской дивизии 50 армии. pic.twitter.com/4pIOnIqMOx — Посольство России (@RusEmbassyMinsk) 28 декабря 2017 г.

​Там отметили, что в июне 1945 года Застрелов был награжден медалью за проявленные смелость и мужество в боях на подступах к городу Кенигсбергу.

В мероприятии приняли участие помощник атташе по вопросам обороны при посольстве РФ в РБ майор Илья Мелитовский, военный комиссар Могилева и Могилевского района полковник Владимир Белюсь, третий секретарь посольства РФ Мария Донец, члены организаций российских соотечественников "Русское культурно-просветительское общество" и "Наше наследие", сказали собеседники Sputnik.

В мероприятии приняли участие пом.Атташе по вопросам обороны при Посольстве РФ в Беларуси И.В.Мелитовский,третий секретарь М.А Донец и военный комиссар Могилева полковник В.В. Белюс,, представители местных органов власти, члены орг.рос.соотечественников «РКПО» и «Наше наследие». pic.twitter.com/n7QpVccww8 — Посольство России (@RusEmbassyMinsk) 28 декабря 2017 г.

​Они также сообщили, в военном комиссариате Бобруйска, Бобруйского, Глусского и Кировского районов также прошли торжественные церемонии передачи удостоверений и вручения медалей ветеранам ВОВ. Приказом командира 336 стрелкового полка от 17 июня 1943 медалью "За отвагу" был награжден Павел Петухов.

"В бою за высоту 11 июня 1943 года красноармеец Петухов под ожесточенным огнем противника, отражая атаки фашистов, обеспечивал связью передовые подразделения с командованием. Удостоверение к награде вручено его дочери Нине Толстик", — сообщили в Посольстве.

Беларусь. 26.12.2017г. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6.11.1945 г. медали «За отвагу» удостоен Худяков Пантелеймон Иванович. В бою 12.03.1945 года, выполняя приказ, ст. лейтенант Худяков получил тяж. ранения. Удостоверение к награде вручено его сыну Худякову Ю.П. pic.twitter.com/H4K4EA5GIh — Посольство России (@RusEmbassyMinsk) 28 декабря 2017 г.

​Там также отметили, что еще одна медаль "За отвагу" вручена сыну ветерана. В ноябре 1945 года этой медали был удостоен Пантелеймон Худяков, который в бою 12 марта 1945 года, выполняя приказ командования получил тяжелые ранения. Удостоверение к награде вручено его сыну Юрию Худякову.

Беларусь.26.12.2017г. Указом Президента РФ № 1114 от 8 сентября 2010 года медаль «За спасение погибавших» вручена участнику ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС Курнавенкову Анатолию Николаевичу. pic.twitter.com/bpUAhnnpUR — Посольство России (@RusEmbassyMinsk) 28 декабря 2017 г.

​Также участнику ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС Анатолию Курнавенкову медаль "За спасение погибавших" в соответствии с указом президента России от 8 сентября 2010 года, сказали в посольстве.