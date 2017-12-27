Новорожденный, которому провели малоинвазивную операцию

28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские хирурги спасли легкое новорожденного при редкой врожденной патологии, сообщил журналистам директор РНПЦ детской хирургии Константин Дроздовский, передает корреспондент БЕЛТА.

Мальчик появился на свет в декабре с очень редкой патологией - сразу после рождения у него почти закрылась левая легочная артерия. Состояние ребенка ухудшалось, необходимо было предпринимать экстренные меры. Ситуация разрешилась успешно благодаря слаженным действиям медиков двух центров. Специалисты РНПЦ "Мать и дитя" своевременно обнаружили у новорожденного тяжелый врожденный порок, правильно поставили диагноз и вовремя перевели малыша в РНПЦ детской хирургии. "Это оказалось очень важно. Благодаря оперативному переводу, быстрой постановке диагноза нам удалось восстановить проходимость сосуда, который кровоснабжает левое легкое, поставив туда стент, тем самым дать ребенку шанс на сохранение легкого и спасение жизни", - отметил Константин Дроздовский.

Операция, которая длилась около 3,5 часов, технически была очень сложна. Выполнял ее рентгенэндоваскулярный хирург рентгеноперационной РНПЦ детской хирургии Николай Шевченко, ассистировал рентгенэндоваскулярный хирург Алексей Жук. Врачам предстояло восстановить проходимость сосуда диаметром всего 1-2 мм, поставив в него стент - специальный каркас. В будущем его извлекут.

По словам Николая Шевченко, ранее в центре было выполнено несколько подобных вмешательств детям более старшего возраста. Как правило, это были плановые пациенты. Оперировать их нужно было в любом случае, но экстренной необходимости не было. Операция у новорожденного малыша с достаточно низкой массой тела (около 3 кг) при таком пороке была первой в практике детских хирургов. Медикам удалось применить к данному случаю накопленный опыт с определенной поправкой на возраст, вес и размер пациента, и результат оказался успешным.

Через некоторое время малыша ждет открытая операция. "Сейчас стоит цель его полностью стабилизировать, подготовить к радикальной коррекции порока. Это оперативное вмешательство полностью восстановит нормальную анатомию сердца и позволит вполне адекватно физиологично развиваться в будущем", - пояснил Николай Шевченко. Выполнить сразу два оперативных вмешательства не рискуют. Дело в том, что любая, даже сравнительно простая, кардиохирургическая операция у новорожденного ребенка - это очень большой риск. Хорошо, если есть хоть какая-то минимальная возможность отложить вмешательство на более поздний срок, когда ребенок адаптируется к жизни вне утробы матери, подрастет, наберет массу тела. "В данном случае мы дали ему именно такую возможность - спокойно без каких-то критических моментов подготовиться к радикальной операции", - добавил хирург.

Всего в 2017 году медики РНПЦ детской хирургии вылечили более 1 тыс. детей с врожденными пороками сердца, половину из них - эндоваскулярно без открытой операции. По словам Константина Дроздовского, впервые в этом году в центре начали лечить аритмию у детей с пятилетнего возраста. Это серьезный прорыв, который позволит деткам с этим нарушением помочь в более раннем возрасте, чтобы в школу они могли идти уже здоровыми. Кроме того, РНПЦ получил оборудование, позволяющее справляться с очень тяжелыми пороками сердца и тяжелой ситуацией после коррекции таковых. Впервые в Беларуси в этом году выжили дети после операции благодаря системе вспомогательного кровообращения - аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации. Среди других успехов этого года можно назвать первое вмешательство при тяжелом пороге сердца, так называемую операцию двойного переключения.-0-