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Ритуал приказа о беспрепятственном пропуске Нового года с востока на запад прошел в Беловежской пуще

28.12.2017 13:56 — Новости Общества | БелТА  
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28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ритуал приказа о беспрепятственном пропуске Нового года с востока на запад прошел сегодня в Беловежской пуще, сообщили БЕЛТА в Госпогранкомитете.

В резиденции Деда Мороза в Беловежской пуще провели торжественный ритуал постановки приказа на беспрепятственный пропуск Нового года с востока на запад. Белорусские пограничники традиционно участвуют в нем с 2008 года.

"В этот день в сказочном поместье во время благотворительной акции "Наши дети" собрались ребята с самых отдаленных застав, а также учащиеся патриотического класса СШ №31 Бреста. Все они не только поучаствовали в ритуале, но и посетили резиденцию Деда Мороза. Дети пообщались со сказочными героями и, конечно, получили подарки", - рассказали в Госпогранкомитете.

Начальник заставы "Переров" отдал приказ пограничному наряду на беспрепятственный пропуск Нового года с востока на запад. На память о праздничном ритуале у детей останутся фотографии с Дедом Морозом и Снегурочкой. Свои заветные желания они оставили на символическом пограничном столбе с номером "2018".-0-

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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