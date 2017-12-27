ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Литва изменит порядок пропуска в пограничную зону с Беларусью с 1 января

28.12.2017 14:06 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Новый порядок пропуска в погранзону в районе границы с Калининградской областью РФ и Беларусью вводится в Литве с 1 января 2018 года. Об этом 28 декабря сообщила Служба охраны государственной границы балтийской республики.

«Намеченные нововведения облегчат пропуск в пограничную зону как для физических, так и юридических лиц», — отметило ведомство. «Не будет также вводиться сбор за пребывание на пограничных водоемах с целью отдыха или рыбалки», — говорится в сообщении.

Новый порядок отменяет систему разрешений для нахождения в пограничной зоне и вводит единый список лиц, желающих попасть на эту территорию. Список по заявлениям формирует Служба охраны госграницы. Внесенным в этот документ и находящимся в пограничной зоне лицам достаточно иметь при себе удостоверение личности.

Неделю назад начальник Службы охраны госграницы генерал Ренатас Пожела говорил об ужесточении режима погранзоны, отметив, что оно станет одним из средств укрепления охраны внешних границ Евросоюза.

Ширина пограничной зоны устанавливается в каждом случае индивидуально, она колеблется от 50 м до нескольких километров. Нарушители режима могут быть предупреждены или оштрафованы на сумму до € 90, за повторное нарушение — € 170. В текущем году за нарушение режима пересечения госграницы пограничники наказали около 300 человек.

Протяженность литовско-российской границы (Литва граничит с Калининградской областью РФ — прим. ТАСС) составляет 294,4 км, из которых 253,7 км проходят по суше и внутренним водоемам, 18,5 км — по Куршскому заливу, 22,2 км — по Балтийскому морю. Протяженность литовско-белорусской границы — 679 км.

 
 
Ссылка на источник 131
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новый порядок облегчит пропуск в пограничную зону как для физических, так и юридических лиц.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Ритуал приказа о беспрепятственном пропуске Нового года с востока на запад прошел в Беловежской пуще
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика