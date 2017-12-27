В Гродненском районе задержали граждан Боливии, которые хотели попасть в Литву

Пятерых выходцев из Южной Америки задержали 27 декабря в Гродненском районе, сообщается на сайте Госпогранкомитета.



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Граждане Боливии собирались транзитом через Беларусь попасть в Литву. Однако у них не было белорусских виз для законного нахождения в нашей стране.

Иностранцев доставили в ИВС. Ведется административный процесс по статье «нарушение правил пребывания в Республике Беларусь». Их ждет депортация с запретом въезда в Беларусь сроком на один год.