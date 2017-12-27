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В Гродненском районе задержали граждан Боливии, которые хотели попасть в Литву
28.12.2017 15:16 — Новости Общества | Tut.by
Пятерых выходцев из Южной Америки задержали 27 декабря в Гродненском районе,
Граждане Боливии собирались транзитом через Беларусь попасть в Литву. Однако у них не было белорусских виз для законного нахождения в нашей стране.
Иностранцев доставили в ИВС. Ведется административный процесс по статье «нарушение правил пребывания в Республике Беларусь». Их ждет депортация с запретом въезда в Беларусь сроком на один год.
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Граждане Боливии собирались транзитом через Беларусь попасть в Литву. Однако у них не было белорусских виз для законного нахождения в нашей стране.
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